Nicolò De Devitiis appare in uno scatto del passato: è irriconoscibile, dato il suo look molto diverso.

Questa sera, una nuova puntata de Le Iene sta andando in onda; il format ci accompagna per alcune ore, portando alla luce e ampliando diverse tematiche. Sono molti i servizi mostrati, e ogni volta, in ogni appuntamento, non mancano mai le sorprese.

In particolare, a destare grande divertimento, sono gli scherzi che gli inviati della trasmissione organizzano. Le vittime sono personaggi del mondo dello spettacolo, che vengono letteralmente spiazzati, dato che gli scherzi sono davvero tremendi. E tra gli inviati che mettono in atto tale misfatti, dobbiamo citare proprio lui, Nicolò De Devitiis. La iena, grazie al suo talento, ha raggiunto una grande popolarità, tanto da essere molto seguito sui social. Siamo andati a curiosare sul suo profilo, e qui, è emerso uno scatto particolare: non sembra lui!

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Nicolò De Devitiis come non l’avete mai visto: lo scatto vi stupirà

E’ l’inviato dell’amatissima trasmissione Le iene, che vede la conduzione di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Il programma riscontra sempre un certo seguito, e questo si deve ovviamente ai vari servizi mostrati, che riportano l’attenzione dei telespettatori al format, e non mancano gli scherzi, davvero esilaranti. Sono gli inviati coloro che mettono in atto tali servizi, e tra di loro, come vi abbiamo anticipato, non possiamo non citare lui, Nicolò De Devitiis.

La iena è sempre pronta a sorprenderci, in particolare, con i vari scherzi ai danni dei personaggi del mondo dello spettacolo. Oggi, l’inviato è tanto conosciuto e apprezzato, e anche sui social, i suoi follower sono numerosi. Proprio sul suo profilo instagram, siamo andati a curiosare, ed è emersa una foto che vi lascerà senza parole. Osservate in basso, si tratta di uno scatto di qualche anno fa. Nicolò mostra un look molto diverso, con una chioma molto lunga.

Lo sguardo è suo, siamo certi, perchè non è cambiato in maniera eccessiva, i lineamenti sono gli stessi, a parte qualche particolare. L’avreste riconosciuto? E’ proprio l’amato inviato de Le Iene!