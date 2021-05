Sapete chi è Omar Montes, il cantante spagnolo che affianca Baby K nel nuovo singolo ‘Pa Ti’? Vi parliamo di lui, della sua carriera musicale e televisiva!

Il primo tormentone dell’estate 2021 pare essere ufficialmente uscito. Parliamo di ‘Pa Ti’ il nuovo brano di Baby K in coppia con il cantante spagnolo, Omar Montes. Il prossimo 7 maggio sarà pubblicato su tutte le piattaforme streaming musicali ed i fan e gli amanti del pop non vedono l’ora! Baby K, pseudonimo di Claudia Judith Nahum, la conosciamo già: ma chi è Omar Montes? E’ un cantante spagnolo, noto anche per aver partecipato a diversi programmi televisivi in Spagna! Vi sveliamo qualche curiosità sul suo conto.

Leggi anche Baby K: qual è il suo vero nome e quanti anni ha: tutte le curiosità sulla cantante

Omar Montes, chi è il cantante latino che canta ‘Pa Ti’ con Baby K: ha partecipato anche a diversi reality!

Omar Montes canta in coppa con Baby K nel nuovo singolo, ‘Pa Ti’, che uscirà il prossimo 7 maggio 2021! Parliamo di un celebre cantante spagnolo nato a Madrid il 22 giugno del 1988.

Dopo esser stato campione di boxe, nel 2015 si è lanciato nel mondo della musica latina: ‘Mentiras’ è stato il suo primo videoclip. La fama però è arrivata grazie al reality show a cui ha preso parte, Big Brother VIP 6, il format spagnolo del nostro GF VIP. Partecipò insieme alla sua allora fidanzata, Isa Pantoja. La carriera di Omar grazie alla sua esperienza nella Casa è esplosa: ha pubblicato diversi brani con noti artisti spagnoli ed entrato a far parte di altri reality. In particolare, ha vinto nel 2019 Supervivientes, il format spagnolo de L’Isola dei Famosi. Questo il post condiviso dopo la vittoria:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da  OMAR MONTES (@omarmontesofficial)

E’ continuata la sua collaborazione con grandi artisti come Ana Mena: i suoi brani sono molto ascoltati! E’ apparso in altri programmi televisivi spagnoli ed è stato nominato, nel 2020, agli Odeon Awards, nella categoria ‘Miglior canzone’ grazie a ‘La Rubia (Remix)’.

E’ pronto ora ad entrare nelle radio italiane al fianco di Baby K!