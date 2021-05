Orietta Berti ha ricevuto un ‘particolare’ omaggio: non è da tutti avere un dono del genere.

Al Festival di Sanremo 2021, Orietta Berti ci ha letteralmente conquistato con la sua voce. L’artista ha portato sul palco della tanto sognata kermesse musicale Quando ti sei innamorato, un brano che tutti hanno amato, ed ascoltato. Sul palco dell’Ariston, Orietta, si è mostrata, sempre, in tutta la sua eleganza.

Sui social è moto seguita, e i suoi follower sono sempre attenti a quanto viene pubblicato; proprio da pochissimo ha sorpreso, mostrando il particolare omaggio ricevuto.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>>clicca qui

Orietta Berti, un omaggio davvero ‘particolare’: l’ha mostrato sui social

E’ amatissima, bisogna ammetterlo, Orietta Berti conquista proprio tutti, con il suo talento, ma anche con la sua forte simpatia. Una carriera, alle spalle, la sua, incredibile, fatta di impegno, e tantissimi successi raggiunti, tutti meritatissimi. L’artista, è reduce dal successo ottenuto al Festival di Sanremo 2021, con il brando Quando ti sei innamorato. Arrivata all’Ariston, Orietta ha avvolto tutti i telespettatori.

Anche sui social, riscontra un certo apprezzamento, e proprio qui, la Berti ha pubblicato un post in cui ha mostrato un ‘particolare’ omaggio ricevuto. “Grazie di cuore per il bellissimo omaggio che, conoscendo la mia passione per le collezioni, mi hanno fatto questa acquasantiera personalizzata…“. Orietta, a quanto pare, ha ricevuto un dono bellissimo, non da tutti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Orietta Berti (@bertiorietta)



La cantante ha ringraziato sul social per l’omaggio, dato che, come lei ha scritto, la sua passione è proprio quella delle collezioni. Un regalo che ha tanto apprezzato Orietta Berti, e su instagram ha mostrato il dono arrivato per lei. Un dono, che come riportato in didascalia, sembrerebbe essere stato fatto in precedenza.