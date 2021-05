L’indiscrezione manda in visibilio i fan: Striscia La Notizia potrebbe vedere alla conduzione proprio loro Ecco i nomi dei papabili prossimi conduttori del tg satirico.

Si legge su Fanpage che Striscia la Notizia, in prossimità della stagione estiva, cambierà volti. Il tg satirico di Canale 5 che manda in onda servizi d’attualità, scherzi e approfondimenti divertenti potrebbe avere un volto noto del cinema italiano, prossimamente al timone! Di chi parliamo? E’ Fanpage a confermare che a condurre prossimamente la trasmissione sarà Alessandro Siani! L’attore si calerà nei panni di conduttore al banco del tg satirico per la prima volta: ma chi sarà il secondo volto, al fianco dell’attore? Spunta fuori un altro nome!

Striscia La Notizia, pronti due nuovi conduttori per l’estate? Spuntano i nomi

Striscia La Notizia in vista della stagione estiva potrebbe cambiare volti. Fanpage rivela che vedremo al timone del tg satirico Alessandro Siani! Per la prima volta in questo ruolo, il celebre attore e comico napoletano sarà in onda tutti i giorni nel tardo pomeriggio su Canale 5. Ma chi lo affiancherà? Il portale Fanpage rivela che in ballo c’è il nome di Vanessa Incontrada: potrebbero essere allora proprio loro due i prossimi protagonisti del noto bancone di Canale 5?

La notizia mette allegria tra i fan del programma! Alessandro Siani al momento è impegnato nel post produzione del prossimo film che dovrebbe uscire per Natale 2021. Nel cast ci sono Christian De Sica e Diletta Leotta. Potrebbe trascorrere tutti i pomeriggi su Canale 5, alla conduzione di Striscia La Notizia? Beh, la risposta sembra esser positiva, come annuncia Fanpage. Non ci resta che attendere ufficialità per il secondo volto che potrebbe essere Vanessa Incontrada!

Ricordiamo che Striscia La Notizia va in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato, in access prime time: il programma ideato da Antonio Ricci è uno dei più longevi della tv. E’ trasmesso su Canale 5 dal 1989!