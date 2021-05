Uomini e Donne, ecco le anticipazioni della puntata in onda oggi martedì 4 maggio su Canale 5: ecco cosa accadrà!

Uomini e Donne torna oggi con una nuova puntata ricca di sorprese e colpi di scena. Ieri, lunedì 3 maggio, il primo appuntamento settimanale si è concentrato su Gemma Galgani e sul Cavaliere Antonio. Durante il confronto tra i due del Trono Over, sono intervenuti anche Nicola, Tinì ed Isabella. In seguito, Maria de Filippi si è concentrata su Samantha Curcio, la tronista che, secondo quanto rivelano le anticipazioni, ha già scelto! Ma cosa vedremo nella puntata di oggi, martedì 4 maggio, in onda come sempre alle 14.45 su Canale 5? Vi sveliamo le probabili anticipazioni!

Leggi anche Anticipazioni Uomini e Donne, colpo di scena in studio: Samantha ha scelto

Uomini e Donne, Anticipazioni 4 maggio: la coppia lascerà il programma insieme?

Uomini e Donne torna in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata ricca di colpi di scena. La puntata che dovrebbe andare in onda oggi è il proseguo della registrazione in studio del 24 e 25 aprile 2021: le anticipazioni le riporta Il Vicolo delle News.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

L’appuntamento di oggi dovrebbe riprendere con il percorso di Samantha: la tronista è divisa tra Alessio e Bohdan. Deciderà di ballare con Bohdan, ex tentatore di Temptation Island: la scelta avrà delle conseguenze nel rapporto con l’altro corteggiatore, romano?

Oggi, martedì 4 maggio, scopriremo nuovi dettagli sul percorso tra Amodio e Francesca: lui è un po’ geloso del fatto che lei spesso va fuori per lavoro, come riportano le anticipazioni de Il Vicolo delle News. Si dovrebbe passare al percorso tra Sara e Biagio: tra incomprensioni e confronti, potrebbe esserci una dichiarazione davvero sorprendente. Le anticipazioni rivelano che il Cavaliere potrebbe ammettere di essere già pronto ad abbandonare il programma con la Dama.

Questo e tanto altro vedremo nella puntata in onda oggi, martedì 4 maggio, come sempre su Canale 5! Alle 14.45 tutti pronti per posizionarsi sul divano!