Uomini e Donne, spunta la data dell’ultima puntata prima dello stop estivo: ecco quando terminerà questa stagione della trasmissione di Maria De Filippi.

È maggio! E questo per gli appassionati di Uomini e Donne vuol dire soltanto una cosa: è tempo di scelte. Una è già stata registrata: la tronista Samantha ha già fatto la sua scelta nell’ultima registrazione di qualche giorno fa. Giacomo e Massimiliano, invece, sono ancora divisi tra l’interesse per Carolina e Martina per quanto riguarda il primo, ed Eugenia e Vanessa per il secondo. Alla fine di questa stagione, però, manca sempre di meno. Curiosi di sapere quando finirà Uomini e Donne? Ad anticipare la data dell’ultima puntata è stato davidemaggio.it. Scopriamo quando andrà in vacanza la trasmissione di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, quando andrà in onda l’ultima puntata di questa stagione?

Ci siamo! Manca sempre meno alla fine di una nuova stagione di Uomini e Donne. Ciò significa che nuove coppia, se tutto andrà bene, stanno per nascere. La scelta di Samantha è già andata in onda, mentre Giacomo e Massimiliano sono ancora indecisi. C’è poi da scoprire cosa accadrà ai protagonisti del trono over: nasceranno nuove storie o le frequentazioni si interromperanno nel periodo estivo? Scopriremo tutto al termine di questa edizione. Ma quando andrà in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne? Come riporta DavideMaggio.it, l’ultima puntata di questa stagione andrà in onda venerdì 28 maggio 2021. Successivamente il programma si fermerà per la consueta pausa estiva, per poi ritornare in onda a settembre.

Ricordiamo che Samantha ha già scelto uno tra Alessio e Bohdan, ma non è ancora chiaro quando sarà trasmessa la puntata della sua scelta. I tronisti Massimiliano e Giacomo hanno ancora il cuore diviso: entrambi sono presi da due corteggiatrici, anche loro sempre più legate. Chi riuscirà a rubare il cuore dei tronisti ed avere il lieto fine con i petali rossi? Manca poco per scoprirlo!