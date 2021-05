Vanessa Incontrada, lieto annuncio sui social: le sue parole

L’attrice Vanessa Incontrada ha pubblicato un lieto annuncio sui social: di seguito vi riportiamo le sue parole

Vanessa Incontrada è uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo. La donna ha origini spagnole: il padre, infatti, è italiano, originario della Garbatella (Roma) ed ha origini un po’ napoletane e un po’ calabresi, mentre la mamma è spagnola. Vanessa è cresciuta tra Barcellona e Follonica e nel 1996 si è trasferita definitivamente a Milano. Qui ha iniziato a lavorare come modella. Esordisce in televisione nel 1998 con il programma televisivo Super. Il debutto sul grande schermo, invece, avviene nel 2003, quando Pupi Avati la sceglie come protagonista femminile del film Il cuore altrove insieme a Neri Marcorè. Per la sua interpretazione le viene conferito il premio come giovane attrice emergente. Raggiunge definitivamente il successo sul piccolo schermo, conducendo il programma televisivo Zelig insieme a Claudio Bisio. La spagnola è stata protagonista anche di tantissime serie tv di successo, come Un’altra vita, Non dirlo al mio capo, Scomparsa e Come una madre.

Vanessa Incontrada, annuncio sui social: le sue parole

L’attrice Vanessa Incontrada è molto seguita anche sui social. Su Instagram, ad esempio, può contare su più di due milioni di seguaci. Proprio sul popolare social network, l’attrice ha pubblicato poche ore fa un lieto annuncio. La donna di origini spagnole ha pubblicato una foto con un ciak, scrivendo: “Piacere Fosca, io sono Vanessa…piacere Vanessa, io sono Fosca”. La Incontrada sarà protagonista di una nuova serie televisiva, “Fosca Innocenti“, in onda su Canale 5.

Si tratta di una serie che coniuga il realismo poliziesco e la leggerezza della commedia sentimentale. Sullo sfondo i paesaggi della Toscana. La Incontrada interpreta la protagonista Fosca Innocenti, Vice Questore a capo di una squadra investigativa tutta al femminile. La protagonista vive in un casolare di campagna ereditato dal padre e circondato da campi di girasole, ama andare a cavallo, ma, soprattutto, ha un gran fiuto e tale istinto le permette di riconoscere odori e profumi e da essi si lascia guidare per risolvere i casi più intricati.

Fosca sembra essere innamorata del suo migliore amico Cosimo, interpretato da Francesco Arca. La decisione di Cosimo di partire per New York rimetterà tutto in discussione. La serie è prodotta da Massimo Del Frate per Banijay Studios Italy.