L’attore Will Smith condivide via social un’immagine inedita e commenta la sua forma fisica attuale: come si è mostrato ai fan.

Il celebre attore Will Smith, indimenticabile protagonista di successi mondiali come la sit com “Willy, il principe di Bel-Air” o il film “La ricerca della felicità”, ha deciso di stupire. Sul suo profilo Instagram ha condiviso in queste ore un post con un’immagine insolita che lo mostra in una versione a cui non eravamo abituati affatto.

In effetti, Smith compare stavolta con una “pancetta” insolita: evidentemente, il lungo periodo della pandemia non gli ha fatto bene come a tanti altri del resto. “Sarò sincero con tutti voi. Non sono mai stato così poco in forma nella mia vita”, ha scritto a corredo della foto. Anche nel look ha voluto mostrarsi ben lontano dai canoni hollywoodiani che si addicono a star del suo calibro. Pantaloncini corti, felpa sbottonata e pantofole. Insomma, con la sua ironia Will Smith ha dato un’ottima prova di carattere e grinta nel mostrarsi senza filtri.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Will Smith mostra la pancetta sui social: pioggia di like e commenti

Evidentemente anche il simpaticissimo attore che presto rivedremo nel film “Emancipation” diretto dal regista Antoine Fuqua, ha deciso di sposare la causa contro il body shaming, come stanno facendo tanti altri personaggi noti in questo periodo. Will Smith, che ai People’s Choice Awards 2020 ha vinto come celebrità dell’anno, dimostra così la filosofia di vita da adottare per evitare i condizionamenti imposti dai canoni diffusi nella società attuale. Un bel gesto da parte di una celebrità come lui e che dovrebbe essere d’esempio per tanti.

Cosa ne pensate? Siete d’accordo con l’attore?