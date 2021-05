Aka7even in passato ha tentato di entrare in un altro talent show: ricordate dove l’abbiamo visto?

Aka7even è uno degli allievi presenti ad Amici di Maria De Filippi; il suo talento, fin dall’inizio del suo percorso, non è passato inosservato, dato che ne ha da vendere. La maestra di canto, Anna Pettinelli, l’ha scelto fin da subito, e l’ha seguito e appoggiato, fino a portarlo al Serale.

L’insegnante ha sempre manifestato grande apprezzamento per l’artista, cercando di spronarlo in tutti i modi, anche se, come abbiamo avuto modo di vedere proprio in questi ultimi giorni, non sono mancate delle incomprensioni tra l’allievo e la maestra. Aka7even è davvero tanto apprezzato, e il pubblico ama la sua musica e i suoi testi. Non tutti sanno, però, che in passato, Luca, il suo nome, ha tentato di entrare in un altro talent: ricordate dove l’abbiamo visto?

Aka7even, prima di Amici: dove l’abbiamo visto? Non tutti ricordano

Amici di Maria De Filippi è un talent show che mostra il talento degli allievi presenti; ballerini e cantanti, attraverso le loro performance, portano in scena l’emozione e la bellezza che riescono ad emanare con le loro esibizioni. Tra i cantanti, spicca certamente Aka7even, l’allievo della maestra di canto, Anna Pettinelli.

L’artista, non tutti forse sanno, ha tentato di partecipare ad un altro talent show in passato, esattamente nel 2017, quando aveva 16 anni. Luca Marzano, questo il suo nome, ha fatto i provini per tentare di entrare ad X-Factor. Qui, è riuscito a conquistare tutti sin dalle audizioni, ma non è riuscito ad arrivare ai live.

Adesso, Luca è uno degli allievi di Amici, e sta dimostrando a tutti di essere un vero talento! Aka7even continua ad emozionarci e conquistarci con la sua voce e la sua musica!