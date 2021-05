Proprio sul suo canale social ufficiale, Andrea Iannone ha annunciato una grandissima novità: notizia fantastica e i suoi followers sono esplosi di gioia, che bello!

Per tutti gli appassionati di moto, ma soprattutto di sport, Andrea Iannone è una vera e propria leggenda. Entrato a far parte di questo mondo davvero giovanissimo, il pilota ha facilmente cavalcato l’onda del successo. Tanto è vero che, attualmente, è uno degli sportivi più amati ed affermati. Carissimi suoi ammiratori, forse non sapete che il bel Iannone si è catapultato in una nuova e fantastica avventura. A dare l’annuncio di questa grandissima novità, è stato proprio il diretto interessato. Pochissime ore fa, sul suo canale Instagram ufficiale, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis non ha affatto potuto fare a meno di rendere partecipi i suoi sostenitori di questa clamorosa novità.

Seguitissimo ed attivissimo sul suo canale Instagram ufficiale, Andrea Iannone è solito aggiornare e comunicare con i suoi followers. L’ha fatto anche pochissime ore fa. Quando non ha affatto potuto fare a meno di condividere con il suo pubblico una clamorosa novità. Di che cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Andrea Iannone, novità clamorosa: l’annuncio formidabile, che gioia!

Risale a pochissime ore fa lo splendido annuncio a sorpresa di Andrea Iannone. Che, vi assicuriamo, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web. Da sempre fortemente appassionato di moto e di sport, sembrerebbe che il pilota della MotoGp sia pronto a cimentarsi in nuove avventure. E, soprattutto, nel mondo dell’imprenditoria. Si, avete letto proprio bene. A questo punto, però, siete curiosi di sapere di che cosa stiamo parlando esattamente? Ve lo sveliamo immediatamente!

Da quanto si apprende dall’ultimo post condiviso da Andrea Iannone sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe proprio che il pilota della MotoGp abbia aperto un ristorante a Lugano, città dove vive da diversi anni. Una novità davvero clamorosa, vero? In effetti, è proprio così. Inutile raccontarvi la reazione del suo pubblico social. In un vero e proprio batter baleno, i suoi sostenitori lo hanno incoraggiato per questa nuova ed incredibile avventura.

Non ci resta che dire una cosa sola: in bocca al lupo, carissimo Andrea!