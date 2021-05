Dayane Mello e Mario Balotelli sono stati beccati insieme dai paparazzi dopo una ‘notte insieme’. Ecco la risposta della modella al settimanale Chi.

Impazza il gossip su Dayane Mello e Mario Balotelli insieme. I due sono stati beccati insieme! I paparazzi di Chi li hanno fotografati mentre uscivano insieme da un residence: ma cosa c’è tra loro? Ricordiamo che l’ex concorrente del Grande Fratello VIP parlò del calciatore come ‘il grande amore’. Nell’estate 2010 Dayane e Mario hanno avuto una relazione: a distanza di anni potrebbe essere riscoppiata la passione? Nonostante i due continuino a rimanere in silenzio, alcune foto parlano al posto loro. Balotelli avrebbe anche provato a depistare i paparazzi, ma senza risultato. Vi sveliamo cosa ha raccontato il settimanale Chi negli ultimi minuti, su Instagram!

Leggi anche Dayane Mello rompe il silenzio: è tornata con Mario Balotelli? Tutta la verità

Dayane Mello e Mario Balotelli beccati insieme: “C’è un rapporto speciale”, la confessione

Dayane Mello e Mario Balotelli: è amore, si o no? Una risposta certa, confermata dai diretti interessati, non la abbiamo. Il settimanale Chi però non si lascia sfuggire nulla e pochi minuti fa ha pubblicato degli scatti che confermano la frequentazione tra la modella ed ex gieffina ed il calciatore. “Tra me e Mario c’è un rapporto speciale, vedremo” sono state le parole della Mello a Chi.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

I paparazzi li hanno beccati insieme in un residence dove hanno trascorso la notte. “Mario arriva per primo all’hotel con un amico, che poi va via. Dopo meno di un’ora si presenta Dayane che si dirige alla porta della stanza di Mario. Notte insieme, quindi, per la coppia, che si è formata nel 2010, ma che da tempo vive un tira e molla continuo” scrive Chi su Instagram. Balotelli avrebbe provato, dunque, a depistare i paparazzi ma con scarsi risultati.