Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone: la Scientifica di Trapani ha ispezionato oggi la vecchia casa di Anna Corona.

Le indagini sul caso Denise Pipitone sono state riaperte per i presunti errori nelle indagini sul caso della piccola scomparsa da Mazara del Vallo. La Procura di Trapani ha mandato i carabinieri della Scientifica a svolgere delle verifiche nell’abitazione che appartenne ad Anna Corona, ex moglie del padre naturale di Denise, Pietro Pulizzi. La donna è la madre di Jessica Pulizzi, assolta in tre gradi di giudizio.

Una decisione che ha come obiettivo quello di “verificare lo stato dei luoghi e se sono stati effettuati lavori edili”. In base a quanto riporta Repubblica, dopo aver ascoltato alcune persone tra cui il pm Maria Angioni che si occupò del caso all’epoca, si mira a verificare l’esistenza di una “botola” e di alcuni lavori di ristrutturazioni considerati “anomali”.

Denise Pipitone, le indagini nella casa di Anna Corona

Coinvolta nelle verifiche anche la squadra del Saf, il gruppo Speleo Alpino Fluviale provinciale. Con l’aiuto di bombole di ossigeno, torce e scale stanno perlustrando un pozzo che sarebbe stato localizzato sotto una botola in garage. Il pozzo, profondo 10 metri, risulta pieno d’acqua e si procederà a svuotarlo. Le operazioni dei pompieri del gruppo SAF sono gestite dal Comandante provinciale Salvatore Tafaro.

Piera Maggio, che oggi nel corso della diretta di “Ore 14” su Rai 2 non se l’è sentita di continuare a presenziare, sarà presente alla ficcolata “Insieme per Denise”. La manifestazione è organizzata da Comune alle 20,30 in piazza della Repubblica a Mazara del Vallo. Con lei, il marito Pietro Pulizzi e l’avvocato Frazzita.

Proprio l’avvocato di Piera Maggio ha chiarito che “Non è stata una segnalazione anonima” a spingere gli inquirenti ad effettuare l’ispezione nella casa di via Pirandello dove abitava Anna Corona.