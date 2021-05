Le indagini effettuate nella vecchia casa di Anna Corona hanno portato ad un esito negativo: nessuna traccia che porti a Denise Pipitone.

Con la riapertura del caso Denise Pipitone, la bambina che il 1°settembre del 2004 scomparve a Mazara del Vallo, c’è stata un’ulteriore svolta nelle indagini. I carabinieri della Scientifica di Trapani hanno ispezionato la vecchia abitazione di Anna Corona fino alle 20:15 di questa sera. C’era stata infatti una segnalazione, non anonima, circa dei lavori di muratura fatti nell’appartamento di Via Pirandello nel corso degli ultimi anni.

Gli inquirenti, con le carte del catasto alla mano, hanno cercato una stanza segreta e controllato il garage e in una botola con un pozzo per scoprire qualche traccia che portasse a Denise. Adnkronos ha comunicato cosa emerge da questa ricerca.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Indagini nella vecchia casa di Anna Corona, nessun collegamento con Denise

Come riferisce l’Adnkronos, l’esito del sopralluogo è negativo: nessuna traccia della figlia di Piera Maggio. La casa è stata abitata fino a pochi anni fa da Anna Corona, ex moglie di Pulizzi, padre biologico di Denise Pipitone. Ricordiamo che sua figlia Jessica Pulizzi è stata assolta in tre gradi di giudizio. La ricerca è stata fatta per portare alla luce eventuali errori nelle indagini svolte finora, errori segnalati più volte da Piera, madre della piccola scomparsa. A quanto pare, però, nessun indizio è stato rinvenuto in quella casa.

Una perlustrazione che ha coinvolto anche la squadra del Saf, gruppo Speleo Alpino Fluviale provinciale, gestito dal Comandante Salvatore Tafaro. Proprio stasera si è svolta la fiaccolata per Denise, organizzata dal comune in piazza della Repubblica a Mazara del Vallo. Presenti anche Piera Maggio che su Anna Corona aveva fatto delle dichiarazioni abbastanza forti a Chi l’ha visto?, l’avvocato Frazzita e il padre di Denise.