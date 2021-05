Diletta Leotta e Can Yaman, fuga d’amore: dove hanno trascorso gli ultimi giorni; la coppia è stata beccata da Chi.

Procede a gonfie vele la storia tra Diletta Leotta e Can Yaman. Nonostante i rumors e lo scetticismo di molti, l’attore turco e la conduttrice di Dazn continuano a viversi il loro amore. E, negli ultimi giorni, si sono concessi una romantica fuga d’amore in un resort sul lago di Como. A beccarli è stato il settimanale Chi, che sul numero in edicola oggi, mercoledì 5 maggio 2021, ha pubblicato alcuni scatti che li ritraggono insieme, più affiatati che mai.

Diletta Leotta e Can Yaman, fuga d’amore: beccati insieme in un resort sul lago di Como

Una dolcissima fuga d’amore per Can Yaman e Diletta Leotta, che hanno trascorso il week end insieme sul Lago di Como. A riportarlo è Chi, che ha fotografato la coppia insieme, tra coccole e sorrisi. “Sono al Mandarin Oriental, esclusivo hotel a 5 stelle sul lago di Como. La conduttrice ha raggiunto il resort sabato sera, dopo aver seguito per Dazn l’anticipo di campionato fra Milan e Benevento. Yaman, che fino a venerdì era a Roma, si è spostato in gran segreto e ha atteso la fidanzata in hotel. Lì hanno trascorso la domenica, mentre lunedì mattina sono tornati a Milano”. È quanto si legge sul canale Instagram ufficiale di Chi, che ha postato alcune delle immagini scattate alla coppia: il servizio completo è disponibile sul numero in edicola.

Una storia d’amore che va avanti, come aveva ribadito Diletta Leotta anche ai microfoni di Striscia la Notizia, al momento della consegna del Tapiro. Proprio qualche giorno fa, la conduttrice si è lasciata andare ad un lungo sfogo contro alcuni giornalisti, per via dell’attenzione quasi “morbosa” verso la sua vita privata. Che, a quanto pare, procede a gonfissime vele. E voi, cosa ne pensate della coppia formata da Diletta e Can: vi piacciono nsieme?