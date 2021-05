Edoardo Donnamaria è l’assistente di Forum: l’avete mai visto da bambino? Sui social spunta lo scatto.

Forum è un programma televisivo che va in onda su canale 5, e su rete 4, esattamente dal 1985. La trasmissione porta in scena un vero e proprio processo giudiziario, ed ogni giorno, sono diverse le tematiche affrontate, con i vari attori.

Tra gli assistenti, da diversi anni è presente Edoardo Donnamaria, in compagnia di altri suoi colleghi, tra cui Camilla Ghini, Sofia Odescalchi e Paolo Ciavarro . Edoardo entrato a far parte del programma condotto da Barbara Palombelli, è laureato in giurisprudenza. Anche su instagram, ha riportato tale notizia, e qui, pubblica spesso particolari foto. Andando a curiosare è mersa uno scatto del passato: l’avete mai visto da bambino?

Edoardo Donnamaria, com’era da bambino? Spunta lo scatto social

Come vi abbiamo anticipato, Edoardo Donnamaria è l’assistente di Forum da diversi anni, insieme ad altri suoi colleghi tra cui Camilla Ghini, Sofia Odescalchi e Paolo Ciavarro. Divenuto molto popolare, in particolare grazie alla trasmissione, ha raggiunto un certo seguito su instagram.

Qui, siamo andati a curiosare, ed è emersa una foto del passato, di quando era un bambino. L’avete mai visto? Osservate bene lo scatto in basso, era dolcissimo nel suo sguardo abbastanza spaesato, almeno così sembrerebbe, o addirittura ‘arrabbiato’, ma tenerissimo.

“Promettevo bene“, ha scritto in didascalia l’assistente di Forum. Col tempo, certo, è cambiato, ma molti suoi tratti sono proprio gli stessi. Bisognerebbe avere uno sguardo molto attento per poterlo riconoscerlo. Edoardo Donnamaria da piccolo era proprio dolcissimo! La foto ovviamente non è passata inosservata, e molti commenti sono arrivati in basso, di alcuni utenti che hanno voluto lasciare un messaggio particolare.