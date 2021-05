Giulia De Lellis, il gesto compiuto sul suo canale social ufficiale ha conquistato davvero tutti: pioggia di commenti per lei.

È la vera e propria regina di Instagram, Giulia De Lellis. Con un profilo social che vanta quasi 5 milioni di followers, l’ex corteggiatrice è, senza alcun dubbio, una delle influencer italiane più amate e seguite. Sempre pronta ad interagire e comunicare con il suo pubblico, la simpaticissima romana non perde mai occasione di poter rendere partecipi i suoi sostenitori di tutto quello che fa. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, di ritorno da una giornata intensa di lavoro e scatti fotografici, la De Lellis ha compiuto un gesto social tanto inaspettato quanto incredibile. Che, soprattutto, ha catturato l’attenzione dei suoi sostenitori.

Giulia De Lellis, lo sappiamo benissimo, ama mostrarsi ai suoi sostenitori in tutta la sua bellezza e naturalezza. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Siete curiosi di saperne di più? Scopriamolo!

Giulia De Lellis, il gesto social conquista: boom di complimenti, è unica!

Lo sappiamo benissimo: Giulia De Lellis non ha assolutamente filtri con il suo pubblico. E, badate bene, non facciamo assolutamente riferimento soltanto al suo carattere, ma anche alla sua abitudine di mostrarsi ai suoi sostenitori come mamma l’ha fatta. L’ha fatto proprio pochissime ore fa. Quando, appena ritornata da una giornata di lavoro, l’influencer romana ha deciso di riprendersi e, quindi, di mostrarsi al suo pubblico mentre si struccava.

Un gesto “usuale”, soprattutto per le donne, è vero. Eppure, in un vero e proprio batter baleno, Giulia De Lellis ha conquistato l’attenzione di tutti. Anche perché, diciamoci la verità, le parole utilizzate a corredo di questo “reel” sono davvero da premiare. “Accettarsi è un processo lungo, richiede tempo quindi pazienza, amor proprio ma soprattutto coraggio”, ha iniziato a scrivere l’influencer. Continuando, poi, a dire: “Io ho deciso di spendere energie per migliorarmi si, ma non per cambiare ciò che non posso”.

“Chi prima comprende questo vive meglio secondo me. Io ci ho messo un po’, ma ..Meglio tardi che mai”, ha concluso questo messaggio Giulia De Lellis. Parole che, da come si può chiaramente comprendere, davvero importanti. E che, in un vero e proprio batter baleno, hanno suscitato la reazione dei suoi sostenitori.

Un gesto davvero da premiare, siete d’accordo?