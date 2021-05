Oggi è una delle stelle più brillanti di Hollywood, ma ricordate quale è stata la serie tv, celebre e amatissima, che ha consacrato al successo la splendida Jessica Alba?

Originaria di Pomona, classe 1981, Jessica Alba è oggi una delle stelle più brillanti del panorama Hollywoodiano: ricordate quale celebre e amatissima serie tv l’ha consacrata al successo? La bellissima e talentuosa attrice non ha avuto un’infanzia semplice a causa di alcuni problemi di salute che l’hanno accompagnata fin da che era molto piccola. Coltiva fin da giovanissima la passione per la recitazione, tanto da esordire a soli 12 anni. Prende parte a diverse produzioni di spicco man mano che la sua carriera decolla, come “Beverly Hills 90210” e “Mai stata baciata”. La consacrazione al successo, però, arriva grazie ad una serie tv molto amata che ha fatto conoscere al pubblico il suo grande talento: ricordate quale?

Jessica Alba: ricordate quale serie l’ha consacrata al successo?

Un numero impressionate di film per il cinema, ma anche televisione e video musicali: Jessica Alba ha sempre dimostrato di sapersi destreggiare in ogni ambito del panorama artistico. Bellissima, ma soprattutto dotata di un talento eccezionale, è oggi una delle stelle più luminose di Hollywood. Felicemente sposata e madre di tre figli, l’attrice vanta una carriera davvero strepitosa ed è una delle interpreti più ricercate e apprezzate dal pubblico.

Ricordate, però, qual è stata la serie televisiva che l’ha consacrata definitivamente al successo? Ebbene, nel 2000 Jessica Alba è stata scelta come protagonista di “Dark Angel”. La celebre serie ruotava intorno a Max (Jessica Alba), giovane e straordinaria donna fuggita da un centro di esperimenti in cui le sue capacità erano state potenziate. La sua strada si incrociava con quella di “Solo occhi”, hacker con uno spiccato senso di giustizia. Una serie avventurosa, piena di ritmo e suspense, davvero un cult dell’epoca. Proprio questo format ha regalato visibilità alla magnifica attrice, aprendole la strada per un futuro radioso!

E voi, lo ricordavate?