L’Isola dei Famosi, è arrivato un vero e proprio comunicato inaspettato per la naufraga: costretta ad abbandonare, cos’è successo.

Continuano alla grande le avventure di tutti i naufraghi su L’Isola dei Famosi. A distanza di poco meno di due mesi dall’inizio di questa quindicesima edizione, l’adventure reality ha dimostrato, sin dal primo momento, di avere tutte le carte in regola per rivelarsi davvero incredibile e più che memorabile. In effetti, diciamoci la verità: sono state introdotte diverse novità più che clamorose. A partire, quindi, dalla padrona di casa e gli opinionisti. Fino alla suddivisione di naufraghi in due gruppi e molto altro ancora.

Badate bene, però: sembrerebbe che le sorprese non siano affatto finite qui. Come mostrato dal daytime di oggi, Mercoledì 5 Maggio, andato in onda su Canale 5, una naufraga è stata la protagonista di un vero e proprio colpo di scena. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: è arrivato un comunicato inaspettato! E lei, purtroppo, ha dovuto immediatamente abbandonare l’isola. Cos’è successo? Scopriamolo!

L’Isola dei Famosi, il comunicato inaspettato: la naufraga è costretta ad “abbandonare”

Vi assicuriamo: il datyime de L’Isola dei Famosi, andato in onda su Canale 5 Mercoledì 5 Maggio, è stato letteralmente imperdibile. Non soltanto perché, dopo aver abbandonato Playa Palapa per alcuni accertamenti medici, Andrea Cerioli si è ricongiunto al gruppo, ma anche perché abbiamo assistito all’arrivo di un comunicato davvero inaspettato. Cos’è successo? E, soprattutto, chi è stata la destinataria di questo avviso? Ebbene. Procediamo con ordine.

Beatrice Marchetti era tranquillamente su Playa Imboscada quando, improvvisamente, è arrivato un comunicato che l’ha avvisata di dover immediatamente abbandonare l’isola per poterne raggiungere una nuova. Non sappiamo cosa sia esattamente successo e, soprattutto, per quale motivo la modella ha dovuto lasciare la spiaggia che l’ha accolta quando è stata eliminata. Fatto sta che la Marchetti non si è affatto persa d’animo. Salita al bordo del caicco, Beatrice ha raggiunto la nuova spiaggia, denominata “Playa Imboscadissima”, e subito si è messa in opera per creare la sua capanna.

Cosa ne pensate? Secondo voi, Beatrice potrà vincere L’Isola dei famosi?