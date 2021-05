È morto Nick Kamen, idolo degli anni ’80: la spiacevolissima notizia appena arrivata, tragico lutto nel mondo della musica.

Una spiacevolissima notizia, quella che pochissime ore fa si è diffusa sul web. Nick Kamen, l’idolo di milioni di ragazzine degli anni ’80, purtroppo è morto. Il tragico evento, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe essere avvenuto la scorsa notte. Le causa? Da quanto si legge, sembrerebbero non essere state ancora chiarite!

Tutti ricorderanno Nick Kamen. Protagonista indiscusso di uno spot pubblicitario, risalente proprio negli anni ’80, si è fatto facilmente notare dalla grandissima Madonna. Fu proprio lei che, in quegli anni, diede il via alla sua carriera da cantante. L’esordio in questo mondo, infatti, avvenne esattamente nel 1986. E, da quel momento, il modello e cantante ha conquistato il cuore di tutti. È proprio per questo motivo che la notizia della sua morte, nonostante non fosse più una presenza fissa nel mondo dello spettacolo, ha scosso e lasciato senza parole davvero tutti.

Nick Kamen è morto, aveva 59 anni: tragica notizia

Era esattamente il 1986 quando Nick Kamen faceva il suo debutto nel mondo della musica. Con il singolo “Each time you break my heart”, il cantante e modello ha facilmente cavalcato l’onda del successo. Tanto è vero che dopo questa incredibile canzone, il buon Kamen ha continuato la sua carriera da cantante. Fino al 1992, purtroppo. Quando, con la pubblicazione del suo ultimo singolo, il nome di Nick viene completamente dimenticato.

Una carriera davvero incredibile, c’è da ammetterlo. E che, ancora adesso, viene ricordata con affetto e simpatia da tutto il suo pubblico. È proprio per questo motivo che la notizia della sua morte ha scossa davvero tutti. In primis, coloro che hanno lavorato con lui. Appena appresa la tragica notizia, Boy George, grandissimo artista che ha avuto la possibilità di lavorare con lui, non ha affatto a meno di poter rivolgergli un caro saluto.

Una notizia davvero spiacevolissima, da come si può chiaramente comprendere. E che, ovviamente, ha fatto dispiacere tutto il suo pubblico.

All’età di 59 anni, purtroppo, l’idolo degli anni ’80 è scomparso.