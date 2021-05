La notizia è delle ultime ore: è stata perquisita l’ex casa di Anna Corona, la reazione di Piera Maggio a questo punto di svolta.

Sono trascorse pochissime settimane da quando il “caso” di Olesya Rostova è stato definitivamente chiuso, eppure si continua a parlare della piccola Denise Pipitone. Accertato che la ragazza russa, che in una trasmissione televisiva ha raccontato di essere alla ricerca della sua mamma, non coincide affatto con la piccola di Mazara del Vallo, si continua a sperare che la figlia di Piera Maggio possa essere ritrovata. Pochissime ore fa, però, un clamoroso punto di svolta: sarebbe arrivata una segnalazione secondo cui si dice che il corpo della piccola Denise è da ritrovare nell’ex casa di Anna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi, padre della piccola.

Una notizia davvero sconvolgente, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato scioccati tutti. In primis, Piera Maggio, madre della piccola. In collegamento con “Ore 14”, la donna si è mostrata visibilmente provata per la notizia. Giunta, tra l’altro, soltanto tramite i media. Vediamo le sue parole nel minimo dettaglio.

Piera Maggio sulla notizia della perquisizione dell’ex casa di Anna Corona: “Sono scioccata”

“In questo momento, sono scioccata e non ti nego che ho pianto poco fa”, sono proprio queste le esatte parole che Piera Maggio ha detto a Milo Infante, conduttore di “Ore 14”. Continuando a dire, poi, di aver appreso la notizia della perquisizione dell’ex casa di Anna Corona attraverso i giornali. “Non sapevo nulla di questo accertamento: non me l’aspettavo. Non immaginavo che si cercasse il cadavere di Denise. Avrei voluto un po’ di delicatezza”, ha continuato a dire Piera Maggio.

“Qual è la delicatezza verso una madre?”, continua a dire la Maggio al conduttore. Sostenendo di essere venuta a conoscenza di questa notizia in una giornata davvero particolare. E, come dicevamo, tramite i media.

“Abbiamo fatto un viaggio in macchina, per arrivare allo studio dell’avvocato, davvero scioccati. E non è giusto”, ha chiosato Piera.