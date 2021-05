Riki Marcuzzi, conoscete il suo percorso di studi? Non tutti sono a conoscenza di questo particolare della sua vita.

Questa sera, mercoledì 5 maggio, andrà in onda una nuova puntata di Name That Tune, su Tv8, che vede la conduzione di Enrico Papi. Si tratta di un game show, dove in ogni appuntamento, vengono formate due squadre, composte da personaggi del mondo dello spettacolo, di cui un capitano, e si divertono, insieme, prendendo parte ai vari giochi a carattere musicale.

Nella puntata che sarà trasmessa fra poche ore, ci sarà anche Riccardo Marcuzzo, in arte Riki. L’abbiamo conosciuto ad Amici di Maria de Filippi, dove qui, ha mostrato il suo talento. E’ evidente, il cantante è amatissimo, e super famoso oggi: ma non tutti conoscono, forse, il suo percorso di studi, ed è per questo che siamo qui a svelarlo.

Riki Marcuzzo, qual è il suo percorso di studi: non tutti lo sanno

L’abbiamo conosciuto ad Amici di Maria De Filippi, esattamente nella sedicesima edizione; nel talent show, il cantante è riuscito ad arrivare fino alla fine, vincendo la categoria canto, e scontrandosi alla finalissima con il vincitore della categoria ballo, Andreas Muller. A vincere fu poi quest’ultimo.

Questa sera, come vi abbiamo poco fa svelato, ci sarà una nuova puntata di Name That Tune- Indovina la canzone, e ci sarà proprio lui, in squadra con altri importanti ed amati personaggi del mondo dello spettacolo. Il suo talento fin da subito non è passato inosservato, ma di lui, conoscete proprio tutto? Qual è il suo percorso di studi?

A quanto pare, dopo gli studi di recitazione e di canto, si è diplomato all’Istituto Europeo di Design a Milano, specializzandosi in Design del Prodotto. In seguito, ha poi iniziato il suo percorso nella scuola di Amici, trionfando come vincitore della categoria canto.