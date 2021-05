Nuovi passeggeri del volo atterrato a Roma lo scorso 29 aprile, proveniente da Nuova Delphi, sono risultati positivi al Covid. I contagiati salgono ad 86: ecco la notizia de Il Corriere.

Lo scorso 29 aprile è atterrato a Roma Fiumicino uno degli ultimi volti provenienti dall’India, prima del blocco imposto dallo Stato. I passeggeri, appena atterrati, sono stati sottoposti a tampone e trasportati in due strutture. I primi risultati positivi tra i 214 passeggeri, 211 più 3 bambini, erano 23: nelle ultime ore sono arrivati nuovi risultati di tamponi e non sono buoni. Coloro che hanno contratto il Covid sono passati da 23 ad 86, come riporta il Corriere della Sera. Ecco la notizia appena arrivata.

Roma, aumentano i casi Covid tra i passeggeri del volo proveniente da Nuova Delphi: 86 positivi

Il volo che è partito da Nuova Delphi e atterrato a Roma Fiumicino lo scorso 29 aprile è ancora in fase di controllo. I passeggeri dell’aereo, una volta atterrati in Italia, sono stati portati in due strutture. I positivi al tampone, inizialmente, erano solo 23 su 214 passeggeri. In questi giorni di permanenza a Roma, si sono positivizzate altre 63 persone: i passeggeri del volo atterrato circa una settimana fa positivi al Covid sono oggi 86. A riportare la notizia è il Corriere della Sera.

L’obiettivo ora è quello di individuare eventuali casi di variante indiana. Quello del 29 aprile è stato il penultimo volo autorizzato dal Ministro Speranza: il 3 maggio è atterrato un altro volo proveniente dall’India. Diretto ad Orio al Serio, una volta atterrati i passeggeri sono stati sottoposti ai controlli e portati in strutture anti Covid. La notizia di ieri, 4 maggio, faceva sapere che sei erano i passeggeri risultati positivi al tampone. Restiamo in attesa di ulteriori notizie.

La variante Covid indiana è stata scoperta ad inizio aprile e sta destando preoccupazione in India, soprattutto, dove si è registrato un vertiginoso aumento di casi di Covid e di vittime.