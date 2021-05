Sabrina Ferilli: “Ci sono cascata di nuovo”, l’annuncio a sorpresa arriva attraverso i social dell’attrice.

È una dei personaggi più amati della nostra tv. Reduce dal successo di Svegliati amore mio, fiction di Canale 5 dove è stata protagonista, Sabrina Ferilli si conferma una delle attrici più apprezzate dagli italiani. Ma non è solo nelle vesti di attrice che la splendida romana incanta il pubblico. E, a questo proposito, c’è una meravigliosa notizia per i telespettatori. Ad annunciarla è stata proprio lei attraverso il suo canale ufficiale di Instagram: i followers sono impazziti dalla gioia. Scopriamo cosa è successo.

Sabrina Ferilli torna a Tu si que vales: l’annuncio a sorpresa sui social fa impazzire i fan

“Ci sono cascata di nuovo!”. Con queste parole, allegate ad un video, Sabrina Ferilli annuncia la sua partecipazione alla prossima edizione di Tu si que vales. Proprio così, anche quest’anno l’attrice romana sarà nella trasmissione di Maria De Filippi, al capo della giuria popolare. Una splendida notizia per i fan della Ferilli, super felici di rivederla nel seguitissimo programma del sabato sera di Canale 5. L’annuncio è apparso sui social poco fa e i fan non hanno perso tempo a mostrare entusiasmo per la notizia:

Una pioggia di likes e commenti hanno invaso il post della Ferilli, nuova al mondo di Instagram. L’attrice, infatti, ha aperto il suo profilo sul noto social network un mese fa circa, ma ha già collezionato più di 230 mila followers. Che seguono le avventure social della splendida attrice, che presto tornerà anche sul set. A giugno inizieranno le riprese di Il sesso degli angeli”, il nuovo film di Leonardo Pieraccioni con protagonisti Sabrina Ferilli e Marcello Fonte. Il progetto era stato annunciato nel 2020, ma non c’era ancora un titolo ufficiale.

Insomma, tantissimi nuovi impegni per Sabrina e i fan non vedono l’ora di seguirla! E voi, siete pronti ad una nuova divertentissima edizione di Tu si que vales? Manca sempre meno!