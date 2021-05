Valeria Marini è la protagonista indiscussa di Supervivientes: ma sapete qual è il suo cachet?

Da qualche settimana, è iniziata anche L’Isola dei famosi spagnola. Il reality ha avuto inizio dopo quello italiano. Infatti, proprio in una diretta, Ilary Blasi aveva annunciato la mancata puntata per dare spazio al programma spagnolo. Sappiamo, la Palapa è condivisa, dato che lo svolgimento avviene per entrambe in Honduras.

Tra i naufraghi che sono entrati a far parte del reality spagnolo c’è anche Valeria Marini, già divenuta protagonista indiscussa. La donna si è trovata al centro dell’attenzione per essere spesso in litigio con gli altri concorrenti. Per entrare a far parte di Supervivientes, il cachet della Marini sembrerebbe essere davvero elevato: ecco quanto guadagna.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–> clicca qui

Supervivientes, Valeria Marini protagonista: quanto guadagna, il suo cachet

Proprio negli ultimi giorni, Valeria Marini si è trovata al centro dell’attenzione per aver avuto uno scontro con una naufraga de L’Isola dei famosi spagnolo. La donna ha accusato Valeria di aver fatto pipì in un posto dove tutti possono calpestarla, e così è nata la discussione. Parlando con Gianmarco Onestini, anche lui presente in veste di concorrente, ha affermato: “La mia pipì è gocce di Chanel”.

Ora, Valeria si trova a Supervivientes, ma sapete qual è il suo guadagno? A quanto pare, il settimanale Chi ha svelato il cachet della bella naufraga, e sembrerebbe che sia di circa sei zeri. Una somma considerevole per la concorrente.

La Marini, proprio sull’isola, si sta aprendo più di tutti, e con il suo carattere tutto pepe è spesso in discussione con qualche naufrago. Ma la bella Valeria non ha peli sulla lingua, ed esprime apertamente il suo pensiero, dando vita, più delle volte, a forti scontri, e alcuni sono davvero particolari.