Tommaso Zorzi, arriva una super ospite a Il Punto Z: è proprio lei, fan in visibilio dopo l’annuncio apparso sui social.

È mercoledì! E questo significa soltanto una cosa: questa sera, alle ore 20 e 45, andrà in onda una nuova puntata de Il Punto Z. La trasmissione di Mediaset Play condotta da Tommaso Zorzi è ormai un appuntamento fisso per i fan dell’Isola dei Famosi, ma non solo! Non si parla, infatti, soltanto del reality show, di cui Zorzi è opinionista, ma di tantissimi altri temi, in compagnia di super ospiti che, di volta in volta, il conduttore intervista. E per la puntata di questa sera ci sarà un’ospite davvero eccezionale. L’annuncio è appena arrivato attraverso i canali social ufficiali de L’Isola dei Famosi. Scopriamo di chi si tratta!

Tommaso Zorzi, arriva una super ospite a Il Punto Z: ecco chi ci sarà nella puntata di questa sera, mercoledì 5 maggio

Pronti per una nuova puntata de Il Punto Z? Tenetevi forte perché questa sera si volerà altissimo, come scrive la pagina ufficiale de L’Isola dei Famosi. In collegamento con Tommaso Zorzi, conduttore del nuovo format di Mediaset Play, ci sarà proprio lei, Ilary Blasi, conduttrice di questa edizione de L’Isola dei Famosi. La regina del reality sarà in collegamento video con Tommaso e noi non vediamo l’ora di vedere questo mitico duo in azione. L’annuncio è arrivato poco fa sui social ufficiali de L’Isola e i fan non hanno trattenuto l’entusiasmo. Date un’occhiata:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Eh si, Tommaso e Ilary sono una coppia che fa davvero impazzire il pubblico. Che, questa sera, sarà incollato allo schermo a partire dalle ore 20 e 45. Ovviamente si parlerà anche di Isola: la sfida tra i naufraghi in Honduras diventa sempre più accesa! Quali sono gli ultimi aggiornamenti? Scopriremo tutto in diretta questa sera!