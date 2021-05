Ulisse-il piacere della scoperta è il famosissimo programma di Alberto Angela, ma sapete quando è andata in onda la prima puntata?

Siamo giunti al Mercoledì e, come ogni settimana che si rispetti, anche questa sera andrà in onda una nuova puntata di “Ulisse-il piacere della scoperta”. In concomitanza con la terza puntata di “Buongiorno mamma”, il simpaticissimo Alberto Angela sarà al timone di un nuovo ed imperdibile appuntamento con il suo programma. Dedicato completamente agli Etruschi e alla loro storia, il conduttore televisivo farà luce su alcune curiosità riguardanti questo popolo.

Sono diversi anni che, ormai, Alberto Angela è al timone di “Ulisse-il piacere della scoperta”, eppure vi siete mai chiesti quando sia andata in onda la prima puntata del programma? Anno dopo anno, il conduttore televisiva sa sempre come catturare l’attenzione del suo affezionato pubblico italiano. Ricordate, però, quando è stata la prima volta che Alberto Angela è andato in onda con questo programma di approfondimento? Scopriamolo!

Ulisse-il piacere della scoperta, ricordate quando c’è stata la prima puntata?

Siete pronti ad un nuovo ed imperdibile appuntamento con “Ulisse-il piacere della scoperta”? Noi decisamente si. Anche perché, come dicevamo precedentemente, sembrerebbe proprio che il terzo appuntamento, in onda questa sera 5 Maggio, sarà completamente dedicato agli Etruschi ed alcune loro curiosità. In attesa, però, di scoprire cosa succederà nel corso di questa puntata, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sul programma condotto da Alberto Angela? In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato della madre del conduttore. Siete curiosi, invece, di conoscere quando è andata in onda la prima puntata di Ulisse?

Come dicevamo precedentemente, Ulisse-il piacere della scoperta è un programma davvero secolare dei canali Rai. Eppure, ricordate quando è andata in onda la prima puntata? Quanti anni, quindi, sono passati dalla messa in onda del primissimo episodio? Ebbene. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che siano passati esattamente ventuno anni. Si, avete letto proprio bene. Si legge, infatti, che la prima puntata di Ulisse sia andata in onda esattamente il 25 Novembre del 2000.

Cosa ci dite voi? Ricordavate questo “retroscena”?