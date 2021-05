Uomini e Donne, anticipazioni mercoledì 5 maggio: la coppia si divide, colpo di scena shock per i due protagonisti del Trono Over.

Tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne! Ormai è maggio, e per i fan della trasmissione di Maria De Filippi significa solo una cosa: manca pochissimo alle scelte. Una, quella di Samantha, è già stata registrata ed andrà in onda prossimamente. Giacomo e Massimiliano, invece, sono ancora nel pieno della loro indecisione. In attesa di scoprire cosa accadrà e se sei formeranno nuove coppie, cerchiamo di capire cosa accadrà nella puntata di oggi, mercoledì 5 maggio. Come sempre, ricordiamo che non ci sono anticipazioni ufficiali quotidiane di Uomini e Donne, essendo le puntate registrate diversi giorni prima della messa in onda. Proviamo, comunque, a capire cosa potrebbe andare in onda proprio oggi.

Uomini e Donne, anticipazioni mercoledì 5 maggio: è finita tra Biagio e Sara, il motivo vi stupirà

Pronti per un nuovo appuntamento con Uomini e Donne? La trasmissione di Canale 5 torna in onda oggi, a partire dalle ore 14 e 45. E, a quanto pare, ci attende una puntata ricca di sorprese. Ieri abbiamo assistito agli aggiornamenti sulla frequentazione tra Biagio e Sara: i due, dopo aver trascorso la domenica insieme, hanno deciso di darsi l’esclusiva e il cavaliere, per dimostrare la sua sincerità, si è persino dichiarato disposto a lasciare il programma con lei. A quanto pare, però, le cose tra loro non finiranno bene. E proprio oggi potremmo vedere che sarà proprio Biagio a decidere di interrompere la conoscenza, per via della poca “passionalità” di Sara.

Ma non sarà la sola coppia a scoppiare! Anche per Gemma Galgani non andrà meglio: la frequentazione col signor Aldo si rivelerà l’ennesimo fuoco di paglia per la dama torinese. Insomma, ben due coppie si diranno “addio” e potrebbe accadere proprio oggi. Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 alle ore 14 e 45. Ci attende una puntata scoppiettante! E voi, la seguirete?