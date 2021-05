Com’è scoccata la scintilla tra Vera Gemma e il fidanzato Jeda: la sorella dell’attrice ha parlato del loro rapporto a Live-Non è la D’Urso.

Vera Gemma è stata una delle protagoniste più discusse dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi: la figlia del grande Giuliano Gemma si è mostrata una donna molto forte e ha scatenato parecchie dinamiche durante la sua permanenza in Honduras. Oltre alle tante discussioni che l’hanno vista protagonista nel reality, Vera ha suscitato scalpore anche al di fuori del gioco per la sua storia d’amore con Jeda, di ben 28 anni più giovane di lei. Ma com’è il rapporto tra i due? Ne parlò tempo fa la sorella dell’attrice durante la puntata di Live-Non è la D’Urso andata in onda il 21 marzo scorso.

Vera e Jeda sono una coppia da nove mesi e il loro rapporto va a gonfie vele nonostante l’importante differenza d’età. Scopriamo nel dettaglio cosa ha raccontato Giuliana Gemma.

Vera e Jeda, com’è nato l’amore tra i due: la rivelazione di Biagio D’Anelli

La sorella dell’attrice ha speso parole molto positive per il cognato: “È un ragazzo molto carino, simpatico, in gamba e responsabile. A me piace. Poi è molto bravo anche con il figlio di Vera”, ha detto nel salotto di Barbara D’Urso. La donna ha poi spiegato che la grande differenza anagrafica non è affatto un ostacolo tra loro. “Non ho nulla in contrario, io dai 35 ai 45 anni sono stata con un ragazzo più giovane di me di 15 anni. Adesso sto con un uomo che ne ha 15 di più. Non capisco perché le persone ancora se ne stupiscano”, ha detto.

Biagio D’Anelli ha poi rivelato come sarebbe avvenuto l’approccio tra l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi e il giovane manager di musica trap. D’Anelli, presente in studio anche lui, ha raccontato che Jeda avrebbe iniziato a corteggiare Vera inizialmente su Instagram. Dopo varie insistenze da parte sua, Vera avrebbe ceduto. Un corteggiamento durato ben 9 mesi, sfociato nella convivenza a Roma a casa di lei.

Jeda e la sorella di Vera si sono presi cura di Maximus, figlio dell’attrice. “È bravissimo con Maximus”, ha rivelato Giuliana riguardo al cognato.