Alba Parietti in onda su Tv 8 ha raccontato un retroscena ‘piccante’ della sua vita privata: sentite la confessione inaspettata della showgirl ed opinionista televisiva!

Alba Parietti è una donna dello spettacolo molto nota in Italia. Il suo nome completo è Anna Antonella Parietti ed è nata a Torino il 2 luglio del 1961. Showgirl, conduttrice televisiva ed opinionista: l’abbiamo vista in tv mercoledì 5 maggio su Tv 8 a Permesso Maisano. Il programma racconta le realtà dei personaggi noti dello spettacolo: l’obiettivo del conduttore, Marco Maisano, è quello di scoprire i lati del carattere meno conosciuti dell’ospite. Alba si è raccontata in onda su Tv 8 ed ha regalato ‘segreti piccanti’ mai rivelati prima! Vi sveliamo quali!

Leggi anche Alba Parietti, fu proprio lei la prima donna a condurlo: l’inaspettato retroscena

Alba Parietti: “Quasi tutti hanno fatto cilecca la prima volta”, la confessione ‘piccante’

Alba Parietti è stata l’ospite di Marco Maisano, nel programma Permesso Maisano in onda ogni mercoledì su Tv 8. Il conduttore nel suo programma ha l’obiettivo di conoscere lati ‘segreti’ dei suoi ospiti e ci è pienamente riuscito con la Parietti!

La showgirl ed opinionista ha raccontato di essere una vera donna di casa, ci tiene all’ordine e che sia sempre tutto perfetto. Ha la passione dell’arredamento: “Mi dedico a questo. Mi permette di avere una famosa rendita, ho fatto le case, ho reinvestito negli immobili”. Ha svelato di aver spesso fatto i lavori a casa sua.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Ma la donna ha svelato un segreto piccante che riguarda la sua vita privata e…sessuale! Alba Parietti ha raccontato di aver sempre fatto un effetto particolare agli uomini. Le sue parole inaspettate in onda su Tv 8, direttamente dal suo salotto di casa: “Quasi tutti gli uomini che ho conosciuto hanno fatto cilecca la prima volta. Tranne un paio, giuro, tutti. Soprattutto sono proprio i narcisisti che hanno fatto spesso cilecca. Hanno una tale aspettativa su se stessi che si caricano di una grossa aspettativa”. Le parole le riporta Il Fatto Quotidiano.