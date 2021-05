La casa di Carta , Alvaro Morte dice addio al suo personaggio con un inaspettato messaggio sui social.

Alvaro Morte è un attore spagnolo di grande fama, divenuto particolarmente noto per il suo ruolo nelle varie serie televisive, che hanno visto la sua brillante interpretazione, ovvero ne Il segreto, dove qui ha interpretato Lucas Moliner, ma soprattutto, per aver prestato il volto al tanto amato Sergio ‘Il Professore’ Marquina, nella serie seguitissima La Casa Di Carta.

Come ormai è noto, l’attore ha lasciato il ruolo che gli ha donato grande celebrità; sui social, ha voluto salutare così il suo personaggio, pubblicando un post in cui ha riportato in didascalia un addio commosso, e un profondo ringraziamento: queste le sue parole.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Alvaro Morte dice addio al suo personaggio ne La casa di carta: il messaggio social

L’abbiamo amato ed apprezzato per il suo grande talento, che ha saputo trasportare nel suo lavoro. Alvaro Morte è un attore spagnolo, divenuto particolarmente celebre, per aver interpretato personaggi di serie televisive, in particolare, lo ricorderemo ne Il segreto, dove qui, ha vestito i panni di Lucas Moliner. Ma ancora di più, lo ricorderemo per il ruolo che gli ha dato una fama immensa, ovvero quello di Sergio ‘Il Professore’, ne La Casa Di Carta.

L’attore spagnolo ha lasciato la serie, e così, da qualche ora, ha voluto dare un addio al suo personaggio, pubblicando un post sul suo profilo instagram. Nel post condiviso, della durata di pochi secondi, si mostra mentre è intento ad abbandonare il set della produzione, mostrandosi visibilmente emozionato. Nel messaggio riportato in didascalia, Morte ha scritto: “Lasciando per l’ultima volta il set de La Casa di Carta. Non ci sono parole, sono grato per tutto questo. Grazia ai miei fan… “, com’è QUI possibile vedere.

L’attore ha, però, concluso il messaggio, con un saluto al suo amato personaggio, ovvero al Professore: “E grazie a te, mio caro Professore. Mi mancheranno i bei tempi con te”.