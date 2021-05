Amici 20, Sangiovanni ha un forte crollo emotivo, dopo aver parlato con Giulia, cos’è successo al cantante.

Siamo ormai giunti alla fase finale del Serale di Amici di Maria De Filippi, e la pressione, proprio per questo, si fa sempre più forte. Sabato 9 maggio, ci sarà la tanto attesa semifinale, e finalmente scopriremo chi saranno i finalisti di questa edizione. Gli allievi si stanno preparando per essere sempre pronti, e conquistare i giudici con le loro esibizioni.

Nel daytime di oggi, giovedì 6 maggio, abbiamo assistito alla messa in onda del crollo di Sangiovanni, che ha avuto un momento di forte crisi. Prima ancora, l’allievo stava parlando con Giulia: Maria è intervenuta, mostrando grande sensibilità.

Amici 20, forte momento di crisi per Sangiovanni: Maria De Filippi interviene

Da pochissimo, è andato in onda il daytime di Amici, il talent show che da diversi mesi ci sta accompagnando, e facendo compagnia. Il Serale è arrivato, gli allievi hanno mostrato fin dall’inizio di avere un forte talento, portando in scena delle performance che hanno incantato decisamente tutti. Nel daytime andato in onda oggi, Sangiovanni ha avuto un forte crollo emotivo, subito dopo aver parlato con Giulia, in particolare ascoltando le parole della conduttrice.

Come abbiamo visto nelle clip andate in onda, Giulia si è mostrata infastidita, esprimendo la mancanza che prova per Samuele, e ha espresso i suoi dubbi al cantante, forse non sentendolo vicino. La coppia, nata all’interno del talent, ha avuto delle incomprensioni. “Non vuoi stare da sola qua, perchè prima stavi sempre con Sam…La settimana scorsa mi hai detto che io mi arrabbio per tutto, che rispondo sempre male, che tu stai male, ed ioo??“, ha espresso il cantante. Ad un certo punto, Maria De Filippi è intervenuta per parlare con i due.

“Giulia tu sai un po’ di cose del passato di Sangiovanni, quando ci si sente diversi, non capiti, e qualcuno di adulto ti dice di non poter combinare nulla… ti viene rabbia, ti chiudi, poi capisci che se scrivi una canzone la tua rabbia la sfoghi con la penna e capisci di riuscire a canalizzare, e di non far del male così agli altri. Quando pensi di aver superato una cosa, senti di dover aiutare gli altri, e proteggerli, ma proteggi gli altri e non te stesso“, a queste parole l’artista è scoppiato in pianto. Maria De Filippi ha affermato il fatto che Sangiovanni quando canta, arriva sul palco, mostrando una sicurezza, ma avendo comunque le sue fragilità. Si è trattato di un momento molto emozionante, che ha portato alla fine, all’avvicinamento dei due allievi.