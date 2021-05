A distanza di pochissime ore dalle dichiarazioni di Cecilia, Andrea Iannone ha risposto ed ha spiegato cos’è successo con Giulia Salemi.

Cosa è successo realmente tra Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio una delle dirette interessate. Nel corso della sua recentissima intervista a “Punto Z”, il programma di Tommaso Zorzi, la splendida argentina ha spiegato dettagliatamente cosa è accaduto con l’influencer milanese. A distanza di anni, infatti, la Rodriguez ha svelato di non aver mai litigato con l’attuale fidanzata di Pierpaolo Pretelli, ma soltanto di essersi allontanata. “Aveva una mezza storia con mio fratello Jeremias, poi Iannone la chiamava ed ho detto “insomma…”, ho fatto due più due”, ha rivelato Cecilia Rodriguez a Tommaso Zorzi.

È proprio dopo queste parole che, pochissime ore fa, anche Andrea Iannone ha deciso di rompere il silenzio. E di spiegare realmente come stanno le cose. Il pilota della MotoGp, quindi, era solito chiamare Giulia Salemi. Sembrerebbe non sia affatto così. Scopriamo le sue parole!

Andrea Iannone risponde a Cecilia, cos’è successo tra lui e Giulia Salemi: la verità

Cos’è realmente successo, quindi, tra Andrea Iannone e Giulia Salemi? È proprio come ha raccontato Cecilia Rodriguez a “Punto Z”. A quanto pare, sembrerebbe proprio di no! A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio il diretto interessato. Pochissime ore fa, attraverso una storia caricata sul suo canale social ufficiale, il pilota della MotoGp ha praticamente rotto il silenzio. Ed ha chiaramente svelato la verità su quanto è successo tra lui e Giulia Salemi.

Soltanto pochissime ore fa, sempre sul suo canale social ufficiale, Andrea Iannone è intervenuto per annunciare una splendida novità in arrivo. Adesso, invece, è intervenuto per fare chiarezza su una questione. Da quanto si apprende, sembrerebbe che tra il pilota della MotoGp e Giulia Salemi non ci sia stata nessuna conversazione telefonica. Anzi, lo sportivo ha dichiarato di non avere nemmeno il suo numero.

“Parlare tanto per”, ha concluso questa Instagram Stories. Smentendo, quindi, le dichiarazioni di Cecilia Rodriguez. Cosa succederà ancora?