Anticipazioni Amici 20 semifinale, chi sono i finalisti: i nomi

Chi sono i finalisti di Amici 20? Di seguito vi riportiamo le anticipazioni della semifinale del talent show

La ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi sta per giungere al termine. Sabato in prima serata andrà in onda la semifinale. In gara ci sono ancora ben sette allievi. Chi otterrà il pass per l’ambitissima finale? La puntata è stata registrata oggi pomeriggio e sul web sono apparse le prime anticipazioni. Di seguito vi indichiamo chi sono i finalisti della ventesima edizione del talent show.

Anticipazioni Amici 20 semifinale: chi sono i finalisti

Oggi pomeriggio è stata registrata la semifinale della ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. La puntata andrà in onda sabato in prima serata su Canale 5. In gara ci sono ancora sette allievi: Sangiovanni, Aka7Even, Deddy e Tancredi per il canto; Giulia, Alessandro e Serena per la danza. In finale arriveranno solo quattro allievi. Nella prossima puntata dunque ci saranno ben tre eliminazioni.

La puntata è terminata da poco e sul web sono già apparse le prime anticipazioni. In studio sono stati annunciati i primi tre finalisti della ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi. Il pass è stato strappato da: Aka7Even, Sangiovanni e Giulia. Il quarto finalista sarà annunciato in casetta e per questo motivo dovremo aspettare ancora un po’ per saperlo.

A questo punto sono rimasti in gioco Tancredi, Deddy, Serena e Alessandro. Chi tra loro staccherà l’ultimo pass valevole per la finale del talent show di Canale 5? Nel corso della registrazione, inoltre, il ballerino Alessandro ha ricevuto un’offerta di lavoro per partecipare al musical Dirty Dancing nel progetto Broadway Milano con Kart Sydow. Il ballerino è apparso molto emozionato.

L’ospite della puntata è stato Ermal Meta, che si è esibito in studio. Anche The Kolors hanno cantato. A differenza delle altre puntate, non c’è stata la sfida a squadre, ma ogni allievo si è esibito per competere per la finale del talent show di Maria De Filippi.

Ricordiamo che la finale è in programma sabato 15 maggio 2021. Chi vincerà la ventesima edizione del talent show? La favorita resta la ballerina Giulia Stabile.