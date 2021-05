Antonella Clerici ed Anna Moroni, finalmente è arrivata la notizia che tutti aspettavamo: splendido annuncio a sorpresa, che gioia!

È la notizia che tutti aspettavamo. E, finalmente, è arrivata. Antonella Clerici ed Anna Moroni saranno nuovamente in tv insieme. Si, avete letto proprio bene: le due regine della cucina italiana, a distanza di anni dal loro “addio” a La Prova del Cuoco, si ritroveranno nuovamente nello stesso studio televisivo per poter lavorare insieme. Ed, ovviamente, incantare i loro numerosi sostenitori. Sappiamo benissimo che, sin dal primo momento, il rapporto tra la Clerici e la Moroni è stato idilliaco. È proprio per questo motivo che, subito dopo l’abbandono di Antonella del famoso cooking show di Rai Due, anche la simpaticissima Anna ha voluto salutare il caro pubblico del programma.

Leggi anche –> Antonella Clerici, nuovo in arrivo in casa: ‘Benvenuto Simba’, splendida sorpresa

Adesso, però, sembrerebbe che le cose siano nettamente cambiate. Da come annunciato in diretta da Antonella Clerici, il simpaticissimo duo della cucina italiana sta per ricongiungersi. Quando? E, soprattutto, dove? Scopriamo tutti i dettagli.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Antonella Clerici ed Anna Moroni di nuovo insieme: l’annuncio a sorpresa

Antonella Clerici ed Anna Moroni, quindi, saranno nuovamente insieme in cucina. Avete letto proprio bene: volete conoscere altri dettagli? Ci pensiamo subito! Nel corso della puntata quotidiana de “È sempre mezzogiorno” di Martedì 4 Maggio, la conduttrice non ha affatto potuto fare a meno di condividere con il suo carissimo pubblico questo splendido annuncio a sorpresa. Nel mentre la cuoca, infatti, cucinava la polpette, la Clerici ha citato colei che è una vera e propria amante di questo piatto. Ed ha detto: “Vi dico in anteprima, così vi preparate psicologicamente, che Lunedì verrà nella nostra casa a trovarci. E starà con noi tutta la settimana”.

Leggi anche –> Antonella Clerici, splendido annuncio sui social: “Nuovo arrivato”

A partire da Lunedì 10 a Venerdì 14 Maggio, quindi, il simpaticissimo e il formidabilissimo duo della tv ed, ovviamente, della cucina italiana si ricongiungerà. Una notizia davvero tanto attesa, da come si può chiaramente comprendere. E che, senza alcun dubbio, avrà fatto esultare milioni e milioni di telespettatori.

Noi non vediamo l’ora arrivi Lunedì, voi? Una cosa è certa: ne vedremo delle belle!