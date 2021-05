Ospite a Il Punto Z, Cecilia Rodriguez spiega perché lei e Giulia Salemi hanno smesso di seguirsi su Instagram: il retroscena.

E’ andata in onda in diretta streaming ieri sera un’altra puntata de Il Punto Z con Tommaso Zorzi: le ospiti stavolta erano Cecilia Rodriguez, Drusilla Gucci e Ilary Blasi. La sorella di Belen è stata la prima ad essere intervistata: la bella argentina ha parlato principalmente dell’esperienza che il suo fidanzato Ignazio Moser sta affrontando a L’Isola dei Famosi. Una coppia molto solida la loro, che sembra destinata a durare per sempre, tanto da far emozionare anche Zorzi durante l’intervista all’amica.

Il vincitore del GF Vip 5 non ha perso occasione per sfruttare la sua ironia anche nel fare le domande a Cecilia: una di quelle che ha destato maggiore curiosità ha riguardato l’attuale rapporto con Giulia Salemi. Ricordiamo che entrambe sono state fidanzate con Francesco Monte, ma precedentemente c’era stata una certa amicizia tra loro. Scopriamo cosa ha rivelato la Rodriguez.

Cecilia Rodriguez, il retroscena su Giulia Salemi: lo ha appena raccontato

Tutti ricorderete che Cecilia lasciò Francesco Monte per Ignazio Moser durante il GF Vip 2 nel 2017. L’anno successivo, Monte partecipò al reality e si fidanzò con la Salemi. Sarebbe stato quindi questo il motivo dell’allontanamento tra le due modelle? Ebbene, in base a quanto ha raccontato la sorella di Belen, pare di no. “All’inizio tutto bene, poi è successo…non che si sia fidanzata con Francesco Monte che era il mio ex fidanzato, però una che ti dice: ‘Amica, amica, amica’, è vero che non poteva farmi una telefonata perché era dentro al Grande Fratello, però per me non sono cose che si fanno…ma non è stato quello il problema”.

Il distacco tra le due sarebbe dovuto ad altri retroscena che l’argentina ha rivelato in diretta a Zorzi ieri sera. Non tutti sanno che Giulia ha avuto in passato un flirt con Jeremias, fratello di Belen e Chechu. Quest’ultima ha poi aggiunto anche un riferimento a qualcosa in passato tra l’italo iraniana e Iannone.

Insomma, un insieme di dettagli che avrebbero spinto Cecilia a prendere le distanze: “Non abbiamo mai litigato, abbiamo smesso di seguirci per questo motivo, ma per la verità non è successo niente di che”.