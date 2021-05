In una sua intervista, Daniele Liotti ha svelato un retroscena inedito sulla sua carriera: prima d’ora, non l’aveva mai raccontato.

Attualmente, Daniele Liotti è in onda “Un passo dal cielo”, ma sappiamo benissimo che il suo curriculum è ricco di esperienze televisive e lavorative davvero impressionanti. Nato a Roma il 1 Aprile del 1971, il bel Liotti ha intrapreso la carriera da attore davvero giovanissimo. Pensate, correva esattamente l’anno 1995 quando, dopo una breve parentesi da calciatore, Daniele ha fatto il suo debutto nella serie televisiva “Non Parlo più”. Da quel momento, l’attore romano non si è mai più fermato.

Con una carriera impressionante e ricca di successi davvero inspiegabili, Daniele Liotti è, senza alcun dubbio, uno degli attori più talentuosi ed amati dello spettacolo italiano. Sapete che, in una sua recente intervista a Il Fatto Quotidiano, ha raccontato un inedito retroscena sulla sua carriera. Molto probabilmente per la prima volta, infatti, l’attore romano ha svelato di aver rifiutato alcune proposte di lavoro. Quali? Ecco le sue parole.

Daniele Liotti, spunta un retroscena inedito: mai raccontato prima d’ora

Intervistato a Il Fatto Quotidiano, Daniele Liotti si è raccontato senza troppi filtri. In quest’occasione, infatti, l’attore romano oltre a parlare della sua vita, il suo rapporto con il gossip e molto altro ancora, non ha affatto potuto fare a meno di raccontare qualche retroscena inedito sulla sua carriera. Entrato a far parte di questo mondo esattamente nel 1995, in tutti questi anni, il buon Liotti è riuscito a costruirsi un curriculum per nulla male. Sapete che, però, ha dovuto dire no a diverse proposte di lavoro?

Molto probabilmente per la prima volta, infatti, Daniele Liotti ha raccontato di aver rifiutato sia Squadra Antimafia che Distretto di Polizia. “Non mi piaceva il personaggio del commissario tutto di un pezzo”, ha detto l’attore in merito alla serie televisiva riguardante le vicende del Commissariato X Tuscolano. Invece, per Squadra Antimafia ha rivelato: “Rifiutai perché mi sembrava un ruolo simile a quello che avevo fatto ne Il capo dei capi”.

Cosa ci dite voi? Eravate a conoscenza di questo retroscena?