In una sua intervista, Daniele Liotti ha annunciato alcune novità che stanno per arrivare: cosa bolle in pentola? Scopriamo le sue parole.

Nel corso della sua recentissima intervista a Il Fatto Quotidiano, Daniele Liotti si è letteralmente lasciato andare. È proprio in questa occasione che l’attore romano si è ampiamente raccontato. Ed ha svelato qualche inedito retroscena su di sé. Oltre a parlare, infatti, della sua carriera e di come ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo, il bel Liotti non ha affatto potuto fare a meno di affrontare un argomento importantissimo: il suo futuro lavorativo.

Attualmente, Daniele Liotti è uno dei protagonisti indiscussi della sesta stagione de “Un passo dal cielo”. Per il terzo anno consecutivo, infatti, l’attore romano veste i panni di Francesco. E, ancora una volta, sta conquistando davvero tutti. Cosa succederà, però, una volta terminata la serie televisiva? Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che ci saranno delle novità in arrivo. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Scopriamo insieme le sue parole.

Daniele Liotti, novità in arrivo? Le sue parole sciolgono ogni dubbio

Una volta terminata la messa in onda di “Un passo dal cielo”, cosa succederà a Daniele Liotti? Per meglio dire, avremo la possibilità di rivedere sul piccolo schermo l’attore romano? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si. Stando a quanto si apprende dalle sue parole nel corso della sua intervista a Il Fatto Quotidiano, il bel Liotti non ha affatto potuto fare a meno di svelare alcune novità che stanno per arrivare.

Al momento, sia chiaro: non abbiamo molte informazioni al riguardo. Anche perché è lo stesso interessato che non è affatto sceso nei dettaglio. Da quanto si apprende dalle sue parole, però, sembrerebbe che ci sia qualcosa che bolle in pentola. “Ci sono diverse cose che bollono in pentola e che potrebbero accadere anche con Netflix. Ma non posso dire nulla”, ha detto Daniele Liotti a Il Fatto Quotidiano.

Le “sorprese”, però, non sono affatto finite qui. Da quanto si apprende, ancora prima di questa novità Netflix, Daniele Liotti sarà il volto delle serie “English Woman”. Noi non vediamo l’ora di saperne di più, voi?