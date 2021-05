Denise Pipitone, malumori in Rai: Federica Sciarelli contro Alberto Matano

Malumori in Rai sul caso Denise Pipitone, la conduttrice Federica Sciarelli contro il collega Alberto Matano: cos’è successo

Dopo diciassette anni si torna a parlare del caso legato alla scomparsa di Denise Pipitone. La bambina sparì la mattina del 1° settembre 2004 a Mazzara del Vallo, in provincia di Trapani, nei pressi dell’abitazione della nonna materna. La piccola fu vista l’ultima volta intorno alle 11:45 sul marciapiede della strada. In seguito ci furono alcuni avvistamenti, di cui uno in particolare nell’ottobre dello stesso anno davanti ad un istituto bancario. Una guardia giurata notò una bambina molto somigliante a Denise in compagnia di una famiglia rom. L’uomo riuscì a trattenere per poco il gruppo e a filmare la bambina. Nel filmato, la bambina viene chiamata “Danas” e la si sente chiedere ad una donna: “Dove mi porti?“. Di recente, dopo diciassette anni, un’infermiera russa ha segnalato alla trasmissione Chi l’ha visto la presenza di una ragazza abbastanza somigliante a Denise, ma il DNA ha mostrato che non si tratta di Denise.

Denise Pipitone, scontro in rai: Federica Sciarelli contro Alberto Matano

Il caso di Denise Pipitone è tornato protagonista in tv. In questi giorni, tanti programmi televisivi si stanno occupando del fatto. In prima linea, oltre a Chi l’ha visto?, anche La vita in diretta. Stando a quello che scrive Vigilanza tv, Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l’ha visto?, si sarebbe lamentata con l’ad Rai Fabrizio Salini riguardo al modo in cui è stato gestito il caso di Denise Pipitone da La vita in diretta e dal conduttore Alberto Matano. Sciarelli avrebbe rivendicato il proprio approccio giornalistico asettico e privo di scandalismi, a differenza di quello di Matano. Un atteggiamento che, secondo la Sciarelli, mirerebbe alla spettacolarizzazione del caso.

Ci teniamo a precisare che si tratta di indiscrezioni. Le voci, infatti, non sono state confermate dai diretti interessati. Per questo motivo ci dissociamo e ovviamente rimandiamo la responsabilità a chi ha riportato la notizia che abbiamo sopra citato.

Al momento, come già detto, né Federica Sciarelli né Alberto Matano hanno commentato questa presunta segnalazione e nell’ultima puntata de La vita in diretta andata in onda su Rai 1, il conduttore ha ringraziato la collega di Rai Tre per il lavoro che svolge settimanalmente con Chi l’ha visto?.