Diego Abatantuono è un famosissimo attore, ma cosa sappiamo su sua moglie e i figli? Scopriamo la vita privata del simpaticissimo comico.

Nato a Milano il 20 Maggio del 1955, Diego Abatantuono ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione davvero da giovanissimo. Sua madre, infatti, era la costumista di un famosissimo club della movida milanese. Ed, iniziando a lavorare per lo stesso club come tecnico delle luci, si è fatto notare da “I Gatti di Vicolo Miracolo” proprio in queste vesti. Avendo, così, la possibilità non soltanto di essere assunto da loro, ma anche di girare diversi palchi d’Italia. È proprio in quest’occasione che il buon Abatantuono decide di “approcciare” al mondo comico. E di iniziare, quindi, la sua immensa carriera.

Dapprima come comico ed, in seguito, attore di cinema e di teatro, il simpaticissimo Diego Abatantuono è riuscito a costruirsi una carriera davvero incredibile. Vi siete mai chiesti cosa sappiamo sulla sua vita privata? Sembrerebbe che l’attore abbia un’ex moglie ed un’attuale compagna. Scopriamo cosa sappiamo su di loro e quanti figli ha.

Diego Abatantuono, moglie e figli: la vita privata dell’attore milanese

Tralasciando, quindi, l’aspetto lavorativo e professionale di Diego Abatantuono, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sulla sua vita privata? Come dicevamo precedentemente, il comico ed attore milanese è stato sposato. Ed adesso, a quanto pare, sembrerebbe avere una compagna. Cosa sappiamo, però, su di loro? Scopriamolo insieme.

Correva esattamente l’anno 1984 quando Diego Abatantuono è convolato a nozze con la sceneggiatrice Rita Rabassini. Il loro matrimonio, però, dopo soltanto 3 anni è naufragato. Esattamente nel 1987, infatti, la coppia si è detta “addio”. Diego, dal canto suo, però, si è rifatto una vita. Da quanto si legge dal web, sembrerebbe che attualmente sia legato a Giulia Begnotti. Di lei, purtroppo, si sa davvero poco e niente. Da quanto si apprende, sembrerebbe che la compagna di Abatantuono sia completamente estranea al mondo dello spettacolo.

Quanti figli ha Diego Abatantuono? L’attore e comico è diventato padre per la prima volta nel 1985. In quest’anno, infatti, è nata Marta dal matrimonio con la Rabassini. Rispettivamente nel 1995 e nel 1997, infine, è diventato padre di Matteo e Marco.

Conoscevate la vita privata di Diego Abatantuono?