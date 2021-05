Diego Abatantuono è un famosissimo ed apprezzatissimo attore e comico, ma conoscete le sue origini? Scopriamo questo retroscena inedito.

È uno degli attori più formidabili della televisione e del cinema italiano, Diego Abatantuono. Iniziato a muovere i primi passi in questo mondo davvero giovanissimo, il simpaticissimo comico ed attore ha riscosso un successo strepitoso fin dal primo momento. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lui? In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato della sua vita privata, che magari a molti può risultare sconosciuta. Vi siete mai chiesti, però, quali siano le sue origini?

Diciamoci la verità: chi è che non sei mai chiesto le origini di Diego Abatantuono? Siamo soliti “conoscere” i personaggi che interpreta nei suoi incredibile, ma cosa si nasconde dietro di loro? Siete proprio curiosi di conoscere ogni cosa? State tranquilli: ci pensiamo noi!

Diego Abatantuono, conoscete le sue origini? Spunta un retroscena inedito

Cosa sappiamo esattamente su Diego Abatantuono? Sappiamo benissimo che il comico ed attore milanese decanta di una carriera davvero formidabile. Iniziata, come dicevamo precedentemente, davvero da giovanissima. Cosa sappiamo, però, sul suo “privato”? Ad esempio, siete curiosi di conoscere le sue origini? Ci pensiamo noi!

Diego Abatantuono è nato a Milano nel 1955. Da come si può chiaramente comprendere, quindi, le origini dell’attore sono rigorosamente ed esclusivamente italiane. I suoi genitori, però, provenivano da due città completamente differenti. Suo padre, infatti, si chiama Matteo ed era un calzolaio di origini pugliesi. Sua madre, invece, era una costumista di un noto locale della movida milanese ed aveva origini proprio lombarde.

Sapete che lavoro faceva Diego Abatantuono prima del successo? Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, il comico ed attore non ha mosso i primi passi in questo mondo sin dal primo momento. Dal web, infatti, si legge che abbia iniziato a lavorare presso lo stesso locale dove lavorava sua madre come tecnico delle luci. E che da qui, poi, sia partito il tutto.

Cosa ci dite? Eravate a conoscenza di questi retroscena sulla vita di Diego Abatantuono?