L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi Drusilla Gucci rivela al settimanale Chi tutta la verità sul presunto flirt con Damiano dei Maneskin.

A L’Isola dei Famosi aveva attirato l’attenzione di tutti con la sua personalità decisamente fuori dagli schemi: Drusilla Gucci, la bella discendente della facoltosa famiglia celebre nel mondo della moda, è uno dei personaggi più originali che siano mai passati dal reality. Con la sua voce molto particolare e con i suoi racconti sui fantasmi, la bionda ex naufraga ha divertito molto il pubblico durante la sua avventura in Honduras.

Proprio mentre si trovava dall’altra parte del mondo a combattere contro la fame e la fatica, Drusilla è stata protagonista di uno scoop qui in Italia a sua insaputa. Era stato Novella 2000 a rivelare che in passato tra lei e Damiano dei Maneskin c’era stato un flirt. Ora che è tornata in patria, la giovane e bella Gucci ha raccontato finalmente la sua verità al riguardo.

Drusilla Gucci e il flirt con Damiano dei Maneskin: cosa c’è di vero?

Il cantante vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo insieme alla sua band non ha mai smentito la notizia, ma ci ha pensato Drusilla a farlo. Tra le pagine di Chi, l’ex naufraga ha dichiarato: “Io sono una ragazza che ha avuto poche relazioni nella vita e tutte durature. Hanno scritto che ho avuto una storia con il cantante Damiano dei Maneskin. Fake news… purtroppo”. Nulla di vero quindi, ma diciamoci la verità: i due formerebbero davvero una bella coppia. Tanto più che dalle parole della ventisettenne si intravede un bagliore di interesse per l’affascinante artista.

La notizia aveva destato un certo scalpore, considerato che della vita privata di Damiano non si sa granché. Chissà che tra i due non possa capitare l’occasione che trasformi la fantasia in realtà!