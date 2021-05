A distanza di pochissime settimane dal suo abbandono a L’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi ha ampiamente parlato di questa sua esperienza.

È stata una delle protagoniste indiscusse di questa quindicesima edizione de L’isola dei Famosi, Elisa Isoardi. Approdata in Honduras dopo la sua recentissima esperienza a Ballando con le stelle, l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco ha dimostrato, ancora una volta, a tutto il pubblico italiano di che pasta è fatta. Sempre pronta a mettersi in gioco e, soprattutto, sempre pronta a stringere i denti quando ce n’era la necessità, la splendida Isoardi si è dimostrata, sin da subito, un’ottima naufraga. Certo, a causa di un problema all’occhio ha dovuto ritirarsi, è vero. Eppure, in quel mese di sopravvivenza in Honduras, Elisa ha scritto la storia dell’isola.

L’Isola dei Famosi, come raccontato dalla diretta interessata, è stata un’esperienza davvero incredibile. E che, come rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni, non ha affatto pensato due volte prima di accettare. Scopriamo insieme le sue parole.

Elisa Isoardi dopo L’Isola dei Famosi: la rivelazione

Reduce dall’esperienza a L’Isola dei Famosi, la Isoardi si è ampiamente raccontata a Tv Sorrisi e Canzoni. È proprio in quest’occasione, infatti, che la conduttrice piemontese si è letteralmente sbottonata. Ed ha spiegato tutte le sue sensazioni sull’adventure reality di Canale 5. Non soltanto Elisa ha svelato di aver accettato di partecipare con entusiasmo e gioia e di avere scoperto dei nuovi lati di sé, ma ha anche rivelato quanti kg ha perso durante la sua permanenza sull’isola e qual è il suo futuro lavorativo.

“Scoprire qualcosa di sé è già metà strada, ho scoperto la pazienza, la capacità di guardare agli altri senza pregiudizi, lo spirito di adattamento”, ha detto Elisa Isoardi a Tv Sorrisi e Canzoni. Svelando, poi, di aver perso 10kg. “Pensavo peggio per la fame. Soffrivo quando gli altri parlavano di cibo”, ha continuato a dire.

Cosa ne sarà di Elisa Isoardi? L’Isola dei Famosi ha dato il via alla sua carriera in Mediaset? La conduttrice ne è convinta: “A me piace stare in un’azienda che crede nel mio valore. Poi, sarà quel che sarà, la vita si costruisce a blocchi, uno dopo l’altro”.