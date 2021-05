Federica Panicucci, splendida novità in arrivo: non era mai accaduto prima d’ora, la notizia è davvero fantastica, tutti i dettagli.

Carissimi ammiratori e sostenitori di Federica Panicucci, reggetevi forte: è in arrivo una clamorosa novità! Attualmente in onda, dal Lunedì al Venerdì con Mattino Cinque, la conduttrice di Cecina è pronta, tra pochissimi giorni, a calarsi in una nuova ed imperdibile avventura. Una notizia, ve lo assicuriamo, davvero incredibile. E che, senza alcun dubbio, ha reso felici ed entusiasti tutti i suoi sostenitori. Di che cosa parliamo, però, esattamente?

La carriera di Federica Panicucci, lo sappiamo benissimo, è ricca di intramontabili successi. Attualmente, come dicevamo precedentemente, è al timone di Mattino Cinque. Nel suo passato, però, la conduttrice è stata la colonna portante di numerosi programmi. A partire, quindi, da Candid Camera, Cupido e La Pupa e Il Secchione. Fino a Il Derby del Cuore, Capodanno in Musica e molti altri ancora. Molto presto, però, alla sua incredibile carriera, la Panicucci potrà aggiungervi un altro tassello fondamentale. Di cosa parliamo? Scopriamolo! Anche se, vi anticipiamo, fino a questo momento, non era mai accaduto prima d’ora.

Federica Panicucci, che novità grandiosa in arrivo! Succederà a giorni

Tra pochissimi giorni, quindi, assisteremo ad una grandissima novità. Di cui, come dicevamo precedentemente, Federica Panicucci ne sarà la colonna portante. Di che cosa parliamo, però, esattamente? Come avrete, senza alcun dubbio, ascoltato, nei prossimi giorni, su Canale 5, verrà trasmessa la Partita del Cuore. Si, avete letto proprio bene: per la primissima volta in assoluto, lo “scontro” calcistico tra la Nazionale italiana di cantanti e un’altra categoria sarà trasmessa dai Canali Mediaset. E come conduttrice d’eccezione ci sarà proprio lei: la splendida Federica Panicucci.

Esattamente Martedì 11 Maggio, quindi, su Canale 5, andrà in onda La Partita del Cuore. Direttamente dallo stadio di Torino, la Nazionale italiana di cantanti scenderà in campo per un’azione completamente benefica.

Per la prima edizione Mediaset de “La Partita del Cuore”, diciamoci la verità, non poteva non essere scelta una conduttrice d’eccezione. Anche voi siete d’accordo con noi?