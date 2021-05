Gilles Rocca torna sui social dopo L’Isola dei famosi: il forte messaggio dell’ex naufrago .

Sappiamo, questa settimana è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei famosi, la prima dell’appuntamento settimanale. Quest’anno, il reality, è condotto da Ilary Blasi, affiancata da ben tre opinionisti d’eccezione. La puntata che abbiamo visto lunedì scorso, è stata davvero molto movimentata, dato che abbiamo visto uno scontro molto forte di Gilles Rocca con Tommaso Zorzi.

Il naufrago uscito subito dopo all’eliminazione, aveva già da prima manifestato il suo voler abbandonare l’isola. Infatti, era evidente, da diversi giorni, e più volte aveva manifestato la volontà di tornare a casa. Da pochissimo, Gilles è tornato sui social, e ha espresso il suo pensiero: si tratta di un duro sfogo, dopo aver ricevuto, come lui ha scritto, delle critiche per alcuni suoi atteggiamenti.

Gilles Rocca, il messaggio social: “Io sono fiero di come sono”

Gilles Rocca è uscito definitivamente da L’Isola dei famosi lunedì scorso, nella diretta andata in onda. Prima ancora di conoscere il verdetto, il naufrago, aveva, però, già espresso la volontà di poter tornare a casa. Ora, è ritornato sui social, e ha espresso il suo pensiero.

“Ho pensato molto se scrivere o non scrivere questo post, poi ho deciso di farlo, senza la paura di essere giudicato. Cosa ho fatto di male? Ho mostrato le mie fragilità… Venivo criticato perchè sembravo duro, determinato, rude.. vengo criticato ora perchè sono stato troppo emotivo, troppo sdolcinato, troppo fragile. Non importa ciò che io faccia, nel mondo dei social verrai criticato a prescindere. Con la speranza che questo mio post possa generare amore e non tanto altro odio immotivato”, ha scritto Gilles nel post condiviso.

A quanto pare, dopo le critiche ricevute, come lui ha scritto, Rocca ha voluto dire la sua, affermando di essere stato criticato per essere sembrato rude, ed in seguito, per aver mostrato le sue debolezze, e concludendo con la speranza che il post da lui scritto possa generare amore, e non odio.