Giulia De Lellis fa il suo debutto da conduttrice, spunta la data di inizio di Love Island? Manca davvero pochissimo: non vediamo l’ora.

È davvero irrefrenabile ed inarrestabile, Giulia De Lellis. A distanza di pochissime settimane dall’uscita del suo primo film, l’influencer romana è pronta a cimentarsi in una nuova avventura televisiva. Sappiamo benissimo che, appena uscita dallo studio di Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice e fidanzata di Andrea Damante ha cavalcato l’onda del successo. È proprio per questo motivo che, ancora adesso, continua ad essere un personaggio molto richiesto ed amato.

Badate bene, però: le sorprese non sono affatto finite qui. Come ampiamente raccontato anche in un nostro recentissimo, Giulia De Lellis sta per fare il suo debutto come conduttrice. Per la prima edizione di Love Island Italia, infatti, è stata scelta proprio lei come colonna portante. A questo punto, però, la domanda è lecita: quando inizia? Pochissime ore fa, è spuntata la data?

Giulia De Lellis, svelata la data di inizio di Love Island: quando andrà in onda la prima puntata

Per la primissima edizione in Italia di Love Island, come dicevamo, è stata scelta una conduttrice davvero di eccezione. Stiamo parlando proprio di lei: Giulia De Lellis. In questi ultimissimi giorni, l’influencer è impegnata con le ultime cose da fare proprio per il programma. Eppure, siete curiosi di sapere quando andrà in onda la primissima puntata? Ebbene: adesso possiamo darvi una risposta. Da quanto si apprende da questo video condiviso sul profilo social di “Discovery”, sembrerebbe che Love Island abbia come data d’inizio il 7 Giugno.

Avete letto proprio bene: l’avventura di Giulia De Lellis al timone di Love Island inizierà proprio Lunedì 7 Giugno. Insomma, manca davvero pochissimo. E noi, così come tutti i suoi sostenitori, non vediamo assolutamente l’ora di vederla in queste vesti.

Cosa succederà, quindi? I single rinchiusi nella casa di Love Island per circa quattro settimane riusciranno a trovare l’amore?

Save the date, carissimi lettori di Sologossip. Love Island sta per arrivare nelle vostre case.