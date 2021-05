Ilary Blasi ha da poco festeggiato il suo 40° compleanno: la conduttrice de L’Isola dei Famosi svela il regalo del marito Francesco Totti.

Da quasi due mesi ci tiene compagnia due volte alla settimana dallo studio de L’Isola dei Famosi: Ilary Blasi è conduttrice da quest’anno dello storico reality che vede protagonisti un gruppo di personaggi noti alle prese con la vita da naufraghi. Oltre alla moglie di Francesco Totti e ad un cast molto interessante, anche i tre opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi completano la squadra vincente. Proprio l’influencer milanese sta spopolando in queste settimane col suo programma in onda ogni mercoledì in diretta streaming su Mediaset Play.

Il Punto Z vede ad ogni puntata ospiti che orbitano attorno a L’Isola dei Famosi: ex concorrenti, parenti dei naufraghi e perfino la conduttrice. Sì, proprio ieri sera è stata la volta di Ilary Blasi che al telefono con Zorzi ha rivelato qualche curiosità su di lei, sulla sua famiglia e sul reality. Tra questi dettagli non poteva certo mancare il regalo ricevuto dal marito in occasione del suo 40° compleanno.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Ilary Blasi, splendido regalo di compleanno da parte di Francesco Totti

Anche se non si direbbe data la sua bellezza mozzafiato, la scorsa settimana Ilary ha compiuto 40 anni. Un traguardo importante che certamente suo marito Francesco non poteva far passare inosservato. I due sono una coppia solidissima da molti anni e si amano come il primo giorno. Era dunque prevedibile che l’ex capitano della Roma le facesse un dono pazzesco per questa data così importante.

E’ stata proprio la Blasi a raccontare di cosa si tratta nel corso della puntata de Il Punto Z. A Tommaso la conduttrice ha risposto: “Cosa mi ha regalato Francesco? Un orologio. Poi te lo faccio vedere in privato”. Ha poi aggiunto di essere stata omaggiata anche dall’opinionista: “Il tuo regalo è stato pazzesco, ma non voglio rivelarlo. È stato assolutamente gradito, bellissimo”.

Che dire, di certo sarà un orologio favoloso!