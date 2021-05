Notizia inaspettata per i naufraghi de L’Isola dei Famosi: uno di loro dovrà lasciare il gruppo per sottoporsi a controlli medici.

A L’Isola dei Famosi gli imprevisti non mancano mai sia in positivo che in negativo. Litigi, simpatie e alleanze nascono e muoiono continuamente lasciando spiazzato il pubblico. Ad esempio, stando alle anticipazioni del daytime di oggi pomeriggio alle 16:30, vedremo Awed ed Emanuela Tittocchia particolarmente vicini dopo aver trascorso un’intera notte su un materasso. I due infatti avevano vinto tale premio durante la scorsa puntata del programma. Al risveglio, Emanuela ha svegliato lo youtuber con un gesto molto carino che avrebbe colpito abbastanza il giovane napoletano.

Inoltre, sempre sul sito ufficiale de L’Isola dei Famosi, si legge che ci sarà una comunicazione inaspettata per i naufraghi, di cosa si tratterà? Potremo scoprirlo solo seguendo l’appuntamento pomeridiano di oggi su Canale 5. C’è però un’altra novità e riguarda un concorrente che ha dovuto assentarsi per motivi di salute.

Isola dei Famosi, concorrente costretto ad allontanarsi per controlli medici

A quanto pare, dopo Andrea Cerioli che si era sentito male ultimamente, un altro naufrago dovrà allontanarsi provvisoriamente dal gruppo per sottoporsi a controlli medici. Il concorrente è il cromatologo Ubaldo Lanzo. Non sappiamo di che tipo di accertamenti si tratti, possiamo solo ipotizzare qualcosa che abbia a che fare con i denti. Durante la scorsa puntata, si era infatti parlato dei problemi che starebbe avendo il concorrente a tale proposito. Ubaldo ha così dovuto lasciare la Playa a bordo di una barca per essere visitato mentre i compagni gli hanno dato l’in bocca al lupo a modo loro cantando “Ubaldo Lanzo, meglio a cena che a pranzo!”.

