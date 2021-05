Una naufraga de L’isola dei Famosi ha vissuto un grande dolore in passato: riguarda una persona a lei molto cara, scomparsa diversi anni fa.

E’ una delle concorrenti più amate di questa edizione de L’Isola dei Famosi: il suo carattere forte e sensibile allo stesso tempo ha conquistato gran parte del pubblico. Schietta e senza peli sulla lingua, si è creata un suo ruolo all’interno del gioco difficilmente sostituibile. Prima di vederla immersa nell’avventura honduregna l’abbiamo conosciuta come attrice comica e ci ha fatto tanto divertire con le sue barzellette a La sai l’ultima?.

Avrete certamente capito che parliamo di Valentina Persia, attrice ed imitatrice romana dalla personalità carismatica e coinvolgente. Eppure, dietro la sua comicità e il suo humor impregnato di romanità si nasconde un passato di grandi dolori e momenti molto difficili. A cominciare dalla morte prematura del suo compagno avvenuta nel 2004, per poi attraversare un periodo buio di depressione a seguito della nascita dei suoi figli. La Persia raccontò le sofferenze vissute in un’intervista a Vieni da me su Rai 1 nel 2020.

Isola dei Famosi, Valentina Persia: il passato tutt’altro che semplice della naufraga

Valentina era fidanzata con Salvatore, architetto di Catania che morì purtroppo a soli 43 anni per una malattia cardiaca. “Ho perso, purtroppo, il mio compagno, che è morto prematuramente”, raccontò la Persia a Caterina Balivo. “Ho avuto l’amore per quattro splendidi anni. Ho amato tantissimo e sono stata amata, e sono contenta di questo”. Ad aiutarla a superare quel dolore atroce fu l’attore Leo Gullotta, suo grande amico. “Mi parlava in catanese come il mio Salvo. Devo molto a lui”.

Oggi la naufraga de L’Isola dei Famosi è madre di due gemelli e non ha mai reso noto chi sia il padre dei bambini. I suoi figli sono la cosa più importante per lei e nel corso della sua avventura a in Honduras ha parlato molto di loro e di quanto li ami. Anche questa gioia però nasconde un momento molto difficile per Valentina che, dopo il parto, ha affrontato una brutta depressione, come raccontato da lei stessa a Domenica Live l’anno scorso.

Un’esperienza di cui ha parlato in un libro: “Quando si cade, è il momento in cui si vive di più, quando risali, capisci che questo è essere donna. Mi hanno aiutato la famiglia di una mia amica e la psicoterapeuta che mi ha detto: ‘Devi fidarti di me, tu non sei depressa sei solo stanca’”.