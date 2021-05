Gli passionati di serie tv ricorderanno sicuramente “Roswell”, strepitosa produzione con protagonisti giovani e incredibili alieni: ricordate Jason Behr, l’interprete di Max, sapete com’è oggi?

Tra il 1999 e il 2002, la straordinaria serie tv di “Roswell” ha tenuto incollati allo schermo giovani e adulti grazie alla sua trama enigmatica e magnetica. Come il titolo suggerisce, l’intera storia era ambientata a “Roswell” e vedeva protagonisti un gruppo di tre giovani alieni. I ragazzi, adottati da bambini, vivono come normali adolescenti cercando di nascondere le loro origini e il loro strabilianti poteri.

Tutto cambia quando Max, il leader del gruppo, si ritrova a salvare la vita a Liz Parker, sua compagna di classe per cui prova un particolare trasporto. La trama si snoda per diverse stagioni, con l’aggiunta di personaggi affascinanti e minacce sempre più pericolose da affrontare. A interpretare l’affascinante Max c’era il giovane Jason Behr: siete curiosi di vedere com’è oggi?

Ricordate Max di “Roswell”: com’è oggi Jason Behr

L’affascinante e magnetico attore è originario di Minneapolis e ha iniziato la sua carriera artistica prendendo parte a moltissimi spot pubblicitari. Prima di essere consacrato al successo grazie al ruolo di protagonista in “Roswell”, lo abbiamo ammirato in alcune delle serie tv più amate dell’epoca. Da “Buffy – L’ammazzavampiri” a “Settimo Cielo”, passando per “Dawson’s Creek”.

Ha preso parte anche a diverse produzioni cinematografiche, come “The Shipping News” e “The Grudge”, horror con protagonista Sarah Michelle Gellar. Forse non tutti lo sanno, ma all’epoca delle riprese di “Roswell” l’attore è stato legato all’attrice Katherine Heigl, interprete della sorella Isabel, che tutti ricorderemo come la “Izzie” di “Gray’s Anathomy”. Jason Behr ha poi sposato, nel 2006, l’attrice KaDee Strickland e i due sono diventati genitori nel 2013 di Atticus. Siete curiosi di vedere com’è oggi l’affascinante interprete di “Max”? Eccovi accontentati!

L’attore sembra non essere cambiato affatto dai tempi di “Roswell”, l’unica differenza la troviamo nella barba folta e curata che sfoggia oggi. Stupefacente non credete?