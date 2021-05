Avete mai visto Lorella Cuccarini nel giorno delle nozze? Sul suo profilo instagram, la maestra di Amici mostra lo scatto.

Lorella Cuccarini è entrata a far parte di Amici di Maria De Filippi proprio quest’anno, vestendo il ruolo di maestra di danza, insieme ad Alessandra Celentano e Veronica Peparini. IL talent show è arrivato alla fase serale, e come ormai è noto, Lorella è in squadra, affiancata da Arisa. Insieme si mostrano molto combattive, e spesso, sono in contrasto, in particolar modo, con Rudy Zerbi e la maestra di danza classica.

La Cuccarini è molto amata, e vedendola in questo suo nuovo ruolo, non possiamo fare altro che apprezzarla ancora di più. Su instagram, spesso, parla con i suoi follower, e proprio qui, ha risposto alla curiosità di un utente, che le ha chiesto di mostrarsi nel giorno delle nozze: resterete sorpresi!

Lorella Cuccarini nel giorno delle nozze: lo scatto è meraviglioso!

La stiamo ammirando in veste di maestra di danza all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi; Lorella Cuccarini ha alle spalle una carriera pienissima, e questa sua esperienza è stata sicuramente d’aiuto ai ragazzi scelti per intraprendere questo percorso nella scuola. L’insegnante, in squadra con Arisa, si trova, adesso, a portare avanti il suo allievo Alessandro, dato che, sia Martina, sia Rosa, sono state eliminate in precedenza.

Come pare evidente, la Cuccarini è davvero molto amata, e anche su instagram, riscontra un certo seguito. Qui, rispondendo ad alcune domande degli utenti, ha mostrato, per la curiosità di un suo follower, la foto del giorno del suo matrimonio. Osservate bene l’immagine, è bellissima! Ovviamente, sono passati diversi anni.

La coppia appare con abiti eleganti e meravigliosi. Lorella si mostra in tutta la sua bellezza, intenta a scambiarsi un bacio con suo marito.